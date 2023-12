La magia del presepe. Nel segno della tradizione

Un triplice taglio del nastro per dare ufficialmente il via alla “Via dei Presepi”, che si presenta come la grande novità del Natale 2023 di Capraia e Limite. Nel giorno della Festa dell’Immacolata è stato svelato il presepe poliscenico animato, la natività realizzata all’interno di una canoa posizionata davanti al Museo Remiero e il “presepe sull’acqua“ messo in scena dalle Le Dragon Ladies. Ma andiamo per ordine. Dopo il successo dell’ultima edizione, con 3.800 visitatori, è stato riproposto con diverse novità il presepe poliscenico all’interno dei locali della Misericordia. Frutto dell’ingegno di Tommaso Cei, affiancato da ottimi collaboratori, l’opera ripropone una notte a Betlemme con scene tratte dalla quotidianità dell’epoca, dal venditore di frutta a quello del pesce. Molti personaggi si animano. Il giorno si alterna alla notte e la natività si esprime in tutta la sua dolcezza con Maria che distesa con il bambinello che lo copre e Giuseppe che abbraccia la Madonna dandole un bacio sulla fronte. Il presepe poliscenico può essere visitato anche oggi e domenica, il 16 e 17 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni sempre dalle 15 alle 19.30.

Originalità e tradizione nel “Presepe sull’acqua”, in piazza Cesare Battisti, davanti al vecchio scalo della Canottieri Limite. La natività in questo caso è stata realizzata all’interno del navicello utilizzato per la festa triennale della madonna del Buon Consiglio, in uno spettacolare scenario, anche simbolico, di legame con il fiume Arno, la cantieristica, il canottaggio, e all’interno della nascente rete dei presepi toscani sull’acqua lungo tutto il corso del fiume dalla sorgente alla foce. La natività, alla stessa ora, è arrivata simbolicamente anche dall’Arno, con un piccolo presepe vivente a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies. E non finisce qui: domani saranno inaugurati, a partire dalle 15, gli alberi all’uncinetto realizzati in piazza Dori e in via del Castello a Capraia Fiorentina.