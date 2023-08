La lotta per diritti e tutele "Ancora troppe disparità Adesso serve una svolta"

Lo spirito di squadra? Una questione intergenerazionale. Per partecipare non c’è un limite d’età. La più giovane ha 20 anni, ma non mancano le over 80 tra le donne democratiche. Ha spento le prime quattro candeline la Conferenza Donne Pd Empolese Valdelsa D-Demetra, una delle "comunità al femminile" più popolose della Toscana. Le iscritte degli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa sono 420 su circa 1400 di tutta la Regione.

"La nostra Conferenza - dichiara con orgoglio la portavoce Federazione Empolese Valdelsa Eleonora Caponi - è senza dubbio una delle più forti per numeri e azione politica. Proprio in questi giorni è stata lanciata la campagna di rinnovo delle adesioni: puntiamo a crescere ancora di più".

L’organismo, previsto dallo Statuto del Pd nazionale, è stato rilanciato 4 anni fa dopo un periodo di stop. Portavoce regionale è Tania Cintelli, di Castelfiorentino, eletta a febbraio 2020, la prima a ricoprire questa carica. "A breve rinnoveremo i nostri organismi - dice Cintelli - ma il bilancio è più che positivo. Abbiamo dato vita a un luogo autonomo aperto che ha chiamato a raccolta donne iscritte al Pd ma anche simpatizzanti senza tessera. Un luogo di scelta dove elaborare politiche di genere, di sensibilizzazione, di promozione dei diritti e delle pari opportunità. Lo abbiamo fatto in pieno lockdown sfruttando i social. Paradossale, ma proprio in quel periodo abbiamo iniziato a farci conoscere, a fare informazione, a sostenere le altre donne. La Conferenza è stata una grande cassa di risonanza, dove voci singole sono diventate un coro. Il grande merito? Portare avanti battaglie collettive". Una Conferenza presente quest’anno più che mai nelle varie tappe delle Feste de L’Unità del territorio. Proprio ieri Eleonora Caponi ha moderato a Capraia e Limite un dibattito con l’assessora regionale alle Pari Opportunità Alessandra Nardini e alcune collaboratrici del Centro antiviolenza Lilith di Empoli. E si è appena chiusa la grande raccolta di beni di prima necessità di Casa Matilda, che offre ospitalità a mamme con bambini e donne vittime di violenza.

"Il merito dell’organizzazione di questa raccolta va ai giovani democratici. E’ sui giovanissimi - spiega Caponi - che la Conferenza vuole investire. Sulla loro formazione politica. Il ricambio generazionale è il grande obiettivo da centrare".

Raffaella Castaldo di Fucecchio, Matilde Giraldi e Cristina Bortolai di Vinci e Irene Bandini di Capraia e Limite sono reduci dal percorso di formazione ’Viaggio nel cuore d’Europa’ che ha portato 24 ragazze di tutta la Toscana a Bruxelles in visita alle istituzioni europee. Tra gli obiettivi, "lavorare affinché nelle prossime amministrative - rilancia Cintelli - ci siano più donne candidate ed elette. C’è ancora un grande problema di rappresentanza nei luoghi di potere. Senza trascurare il tema dell’occupazione femminile, della cura e della conciliazione vita-lavoro - concludono le due portavoce - Alberta Bagnoli, nostra iscritta, ha ragione. Il rilancio del Paese non può non passare dall’ingresso massiccio delle donne nel mondo economico. C’è bisogno di un welfare che sia in grado di accompagnare le persone nei loro bisogni. Le donne devono entrarci, nel mondo del lavoro, a condizioni dignitose e poterci restare. Ma sono ancora tante le difficoltà".

Y.C.