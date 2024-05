La lista ’ApertaMente Fucecchio’: "Un progetto che va oltre il voto"

Gruppo al completo martedì all’incontro di presentazione della lista civica ApertaMente Fucecchio, a sostegno del candidato del centrodestra Vittorio Picchianti. I dodici candidati al consiglio comunale si sono presentati: Miriana Apruzzese, 33 anni; Tommaso Nardi, 24 anni; Andrea Tafi, 58 anni, ex ciclista professionista; Cinzia Barani, 48 anni; Maurizio Cicciarelli, 52 anni, appuntato dei carabinieri; Fabrizio di Lauro, 58 anni; Gionni Tamburini, 50 anni; Luca Leporatti, 50 anni; Assunta Marrone, 68 anni; Massimo Paroli, 60 anni; Elisa Nannini, 37 anni. Alla “guida” la capolista Rossella Costante, 45 anni, psicologa psicoterapeuta e docente di scuola primaria che ha sottolineato come "ApertaMente sia un progetto che non si esaurirà il 10 giugno". Picchianti ha raccontato che ApertaMente "prende spunto dalla campagna di ascolto nata all’inizio di questo anno che ha messo al centro l’ascolto del cittadino in ogni suo bisogno".