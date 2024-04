La linea di Poggianti:: "Basta follie ecologiste"

Incontri e dibattiti. Entra nel vivo la campagna elettorale di Andrea Poggianti, candidato sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. "Ci apriamo alla cittadinanza – spiega Poggianti – dopo una decina di riunioni al mio comitato con i componenti delle liste che mi sostengono per predisporre una bozza di programma elettorale. Adesso siamo pronti a confrontarci con gli empolesi e a coinvolgerli per scrivere insieme il futuro della nostra città". Gli appuntamenti sono partiti ieri sera, dalla frazione di Brusciana. "A ogni appuntamento – spiega Poggianti –, ci saranno dieci tavoli dedicati ad altrettanti macro temi e in ciascuno saranno presenti due candidati consigliere delle nostre liste per moderare il dibattito raccogliendo richieste e spunti di riflessione dei partecipanti". La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

"Questa iniziativa – continua Poggianti – rispecchia pienamente il mio pensiero di creare un dialogo costante con i cittadini". Gli altri incontri in programma si svolgeranno martedì 9 aprile alle 21 al Dopolavoro Ferroviario in piazza Don Minzoni e poi venerdì 12 aprile alle 20.30 all’agriturismo Montemagnoli, in via Poggio Piedi. In occasione di quest’ultimo appuntamento l’incontro si concluderà con una cena su prenotazione (da effettuare al numero di telefono 379 1275098). Non solo incontri e cene. Per stasera alle 21 l’ex esponente di Fratelli d’Italia (fuoriuscito dal partito dopo la scelta del centrodestra di candidare Campinoti) terrà un dibattito a Palazzo Pretorio intitolato ’Tra ecologia e libertà’ con Fabio Dragoni. Si tratta di un incontro aperto al pubblico per parlare di temi attuali come l’ecologia e l’impatto della transizione ecologica sulla città con l’autore del libro ’Per non morire al verde. Salvare l’uomo per salvare il pianeta’.

"Promuoviamo questa iniziativa perché il libro di Dragoni – spiega Poggianti – dà un’idea di come la follia ecologista possa portare a gravi conseguenze nella quotidianità. Empoli non è esente da questi pericoli laddove l’ideologia ecologista pervada l’amministrazione comunale con progetti di assurde piste ciclabili in luoghi non idonei, parcheggi a pagamento e piani per la mobilità che finiscono per scoraggiare l’uso di autovetture private con conseguente limitazione della libertà di movimento personale, fino a mettere addirittura a rischio la salute dei cittadini attraverso la realizzazione del gassificatore". Nel libro di Dragoni si affrontano vari argomenti: dall’inquinamento al clima fino alle auto elettriche. "Stiamo andando a sbattere contro un muro a 180 all’ora – commenta l’autore - Questa è la sintesi delle follie imposte in nome del cambiamento climatico: dal cappotto termico all’auto elettrica praticamente obbligatoria. Non serve rallentare perché sbattere contro il muro a 180 o a 110 poco cambia. Sempre a sbattere andiamo. Serve proprio cambiare direzione di marcia. E quasi mai anche a destra c’è il coraggio di dire che bisogna cambiare senso di marcia".