La libreria NessunDove accoglie ’Back Home’ Presente l’autore

EMPOLI

Leonardo Areneo e il suo primo romanzo “Back Home” saranno ospiti domani alle 21 della libreria NessunDove a Empoli. In un futuro non troppo lontano, “il Messaggio”, una breve sequenza sonora trasmessa contemporaneamente da tutti gli apparecchi di comunicazione del mondo, ha cancellato la civiltà umana, facendo regredire tutti quelli che l’hanno ricevuto allo stadio di belve assetate di sangue.

Adam, uno dei pochi scampati, si muove in un mondo in rovina alla ricerca di sua figlia, rapita da un gruppo di predoni e venduta come schiava. In questo scenario post apocalittico l’uomo sarà costretto a ingannare, torturare e uccidere per raggiungere la propria meta, ma in questa lunga discesa nel proprio inferno personale finirà per smarrire sé stesso. E compirà così la scelta più drammatica.

Leonardo Araneo, classe 1980, dopo la laurea all’Università di Bologna inizia a lavorare come assistente alla regia prima e aiuto regista poi per alcune delle principali serie televisive italiane e per svariati lungometraggi cinematografici. Nel 2011 realizza il suo primo lungometraggio e dal 2015 scrive e dirige quattro documentari. L’evento è a ingresso libero.