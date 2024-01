La lezione di Calvino. Eventi nelle scuole

Cinque spettacoli che interesseranno le scuole del territorio per omaggiare Italo Calvino, rientranti nell’onda lunga delle celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore nato a Cuba. Questa l’iniziativa messa in piedi dalla compagnia teatrale "I Girasogni" (con il supporto del Comune e della Regione Toscana) che propone un adattamento teatrale de "Il visconte dimezzato" a cura di Giulia D’Agostini, Fabrizio Passerotti e Katia Lari Faccenda. Uno spettacolo intitolato "Avventure rampanti, dimezzate o inesistente? Il visconte dimezzato", che debutterà lunedì prossimo alla primaria di Cerreto, per poi approdare il giorno successivo alla prima di Bassa. La rappresentazione ripartirà mercoledì prossimo alle medie di Cerreto, per poi spostarsi il dì seguente alla primaria di Lazzeretto. E il progetto si chiuderà il 19 gennaio prossimo con l’ultimo evento del lotto, alla primaria di Stabbia.