La lezione del "Genio" nello spot Alia

Uno spot sul decoro urbano con un protagonista d’eccezione. È la nuova iniziativa di Alia Multiutility: un progetto di comunicazione sociale con la partecipazione straordinaria del conduttore toscano Carlo Conti, portavoce dello slogan "Rispettando le nostre città rispettiamo noi stessi". Nel nuovo spot, prodotto in quattro differenti versioni e presentato questa mattina negli spazi Giunti-Odeon di piazza Strozzi a Firenze, Carlo Conti dialoga con due figure iconiche: Leonardo da Vinci e Monna Lisa. "Una scelta creativa che richiama l’importanza, per la Toscana, di non perdere mai il contatto con il proprio grande passato e di continuare a percorrere, anche nel presente, la strada della bellezza e dell’eccellenza, qualità che appartengono alla più profonda identità della nostra regione, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo", fanno sapere dall’azienda. "Questo spot è pensato naturalmente per tutti, ma in particolar modo per i bambini, per i più piccoli, ai quali vogliamo arrivare in modo semplice e immediato, con un messaggio che, sono sicuro, loro sapranno cogliere in tutta la sua importanza. Il futuro è dei bambini ed è a loro che dobbiamo passare messaggi e insegnamenti che li aiutino a sviluppare il senso civico e a capire l’importanza del bene comune", commenta il protagonista. Dietro la regia di Leonardo Scucchi, durante una passeggiata surreale, Conti incontra Leonardo Da Vinci e Monna Lisa, interpretati dagli attori Alessandro Riccio e Piera Dabizzi. Vien da sé che lo spot, mettendo al centro la figura del Genio, farà bene anche a tutto il territorio, alla sua madre patria, così ulteriormemte promossa a livello nazionale.