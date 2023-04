La Lettura Vinciana domani è dedicata al “Salvator Mundi“

Domani è il "Giorno di Leonardo", giornata in cui si festeggia il compleanno dell’illustre cittadino vinciano. A dare il via alle celebrazioni, la tradizionale Lettura Vinciana, che quest’anno verte sul tema "Il Salvator Mundi saudita: novità sulla sua fortuna iconografica e una riconsiderazione... perché a tale pittura sarà fatto di continuo voti e diverse orazioni". Come ogni anno, l’iniziativa si terrà al Teatro di Vinci, e l’appuntamento è domani alle 10,30. A tirare le fila dell’argomentazione della LXII Lettura Vinciana,sarà Pietro Cesare Marani, professore ordinario di Storia dell’arte moderna e Museologia nel Politecnico di Milano e autore di oltre trecento pubblicazioni su Leonardo. Nel corso dell’orazione, "Il Salvator Mundi", dipinto riapparso sul mercato antiquario nel 2005 ed esposto alla National Gallery di Londra come opera autografa di Leonardo, è riconsiderata con nuovi argomenti e confronti, insieme con una nuova valutazione delle critiche e delle posizioni degli studiosi a proposito delle parti eventualmente autografe e delle diverse attribuzioni proposte.