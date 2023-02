La lettera del pianeta alle donne e agli uomini "La verità è che mi state distruggendo..."

Cari umani, non so per quanto tempo potrò ancora rimediare ai vostri errori. La verità è che mi state distruggendo, ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Spargete odio ed egoismo, pensando alle vostre false comodità e non ai danni che arrecate.

E poi guerre su guerre, in Europa, nel mondo: conflitti destinati ad aumentare, come il numero di sfollati, costretti a lasciare le loro case, il loro paese.

Lottate forse mossi dalla brama di potere e di ricchezza o piuttosto perché avete idee diverse? Le vostre guerre uccidono bambini innocenti, unica speranza per un mondo diverso. E uccidono anche me: seminano macerie, morte e lasciano solo silenzio e distruzione.

E dove non arrivano pallottole e bombe, arriva la miseria, con malnutrizione e fame. E’ solo una parte di ciò che mi fate, di ciò che vi fate. Mi maltrattate, inquinando le mie acque, sfruttate le risorse che vi ho offerto così incautamente, rendete l’aria irrespirabile.

Dite spesso che cambierete, ma non sono che false promesse. Presto distruggerete voi stessi e i vostri figli, in conseguenza del mio soffrire. Ma potete ancora rimediare, invertire la marcia: è tempo di agire, adesso. Con un doloroso grido d’aiuto, la vostra Terra