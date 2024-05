La Lega svela la lista. Oggi iniziativa elettorale

La Lega ufficializza i candidati in lista per le prossime amministrative. Ecco chi sono: Marco Cordone, Elisa Gini, Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti, Vinicio Marco Bonaccorsi, Eduardo Lambiase, Gianmarco Porciani, Giovanni Galoppo, Paolo Pachi, Pietro Salvaggio, Giuseppe Belfiore, Ilaria Gradassi, Antonella Canale, Silcia Maggi, Francesca Chiaravallotti. Intanto oggi dalle 8,45 alle 13 ad un’apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all’ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, ci sarà un’iniziativa elettorale con il capolista del Carroccio e candidato al consiglio comunale Marco Cordone che ascolterà i cittadini che lo vogliano interpellare sulle questioni locali. Saranno presenti anche altri candidati. "È notorio – si spiega in una nota – l’impegno di Marco Cordone per Fucecchio anche per il suo incarico di segretario e consigliere comunale della Lega. Tra l’altro Marco Cordone è risultato il consigliere comunale più presente nel mandato amministrativo 2019-2024 di tutti i gruppi di opposizione, presenti nel Consiglio comunale della Città del Padule".