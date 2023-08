La Lega guarda al voto Ecco le ultime nomine

Anche la Lega ha gli occhi ben puntati sulle amministrative 2024, quando anche Fucecchio andrà al voto. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione del direttivo della Lega, con lo scopo di fare un bilancio dell’attività a un anno dal congresso locale del Carroccio per tracciare gli obiettivi futuri in vista delle amministrative. Il segretario comunale, Marco Cordone che è anche vicesegretario provinciale di Firenze, ha nominato Stefano Cartocci, vicesegretario comunale, Eduardo Lambiase, collaboratore organizzativo, Andrea Frino, consigliere delegato sui temi dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, Manuel Auseretti delegato per lo sport e Marco Vinicio Bonaccorsi che si occuperà di problematiche varie del territorio. Tutti i soci ordinari militanti nominati, collaboreranno – spiega una nota – a stretto contatto con Marco Cordone. Cordone che a riguardo dice: "Guardiamo con fiducia alle comunali di Fucecchio dell’anno prossimo, dove la Lega dovrà essere protagonista, forte dell’impegno costante e non occasionale sul territorio e in consiglio comunale, consci che a Fucecchio ci sia bisogno di una svolta".