La geopolitica sulla moda. Ora anche il settore del lusso guarda con timore al futuro

Se le esportazioni del nostro Paese valgono 13 del Pil (Prodotto interno lordo), è chiaro che anche la moda, che fa parte in buona misura del ‘mondo’ benedetto da fatturati interessanti è della partita, e quindi un’attenzione dei poteri pubblici, a partire da quelli romani (come chiedono le imprese) sarebbe una carta opportuna su cui contare se si ragiona in termini di sviluppo complessivo. Il tutto sapendo che il futuro, che per diventare radioso va conquistato, deve contare pure su attenzione e impegno. Lo Stato dovrebbe interessarsi alle prospettive di un settore di attività che soltanto da noi significa circa diecimila addetti, con un livello di export che si misura in miliardi di euro: un forte contributo all’economia e all’occupazione della nostra zona. Poiché abbiamo un gran numero di imprese piccole (la struttura portante dell’economia), che dipendono dal sistema bancario per gli investimenti, vale a dire il futuro, è importante contare su finanziamenti non troppo costosi. Perciò è importante la raccomandazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) a non proseguire nella politica dei tassi alti.

In questo quadro la diminuzione del fatturato delle esportazioni della moda dell’area registrato dall’Osservatorio dei distretti industriali, relativamente piccolo, non segna un’inversione di tendenza, quanto l’effetto di altri fattori. Se infatti l’aspetto finanziario è importante, per i nostri imprenditori ce n’è un altro che è diventato pane quotidiano ormai da anni, prima ancora che divenisse di moda a colpi di conflitti, se non vere e proprie guerre: la geopolitica. Se si vuole esportare con l’obiettivo di non essere a rimorchio di scelte altrui, i temi della politica internazionale devono essere conosciuti, oltre a quelli economici. Ne sa qualcosa Theodossia Tziveli, stilista di moda greca di nascita, ormai da decenni in Italia dove, dopo la laurea, per dare corpo al suo sogno imprenditoriale ha scelto la nostra città come sede della sua azienda, da qualche anno in via Osteria Bianca. Scelta propiziata dalla vicinanza con la zona del Cuoio per una creatrice di moda che ha la pelle tra le frecce al suo arco. La stilista, che ha sfilato anche con Armani, ha rivisto i prodotti delle concerie alla luce della sapienza delle mani delle operaie empolesi, ponendo come suggello la sua creatività. E’ da sempre convinta che è la squadra quella che vince. Tziveli, che fa parte della giunta di Confindustria Firenze, ed è ex presidente di Confindustria Moda fiorentina, lavora per grandi marchi e ha chiaro il ruolo delle questioni geopolitiche nell’economia. "A settembre abbiamo tenuto il fiato sospeso a Linea Pelle (manifestazione di settore, ndr) per problemi politici, la guerra in Ucraina, e per questioni economiche come le difficoltà della Cina, alle prese con i guai di alcune sue grandi aziende".

E adesso c’è da fare i conti anche con il dramma che vive il Medio Oriente. Un intero scacchiere geopolitico che balla al ritmo delle armi, a parte i drammatici aspetti umanitari, non può che portare anche problemi economici. "E se questi toccheranno pure il comparto del lusso, facendo diminuire le vendite dei grandi marchi, ci saranno minori commesse anche per le imprese locali".

Se si guarda a un altro settore della moda, quello delle scarpe, il calzaturificio Pakerson di Cerreto Guidi è un ottimo osservatorio: ha l’export nel Dna. Il patron Antonio Brotini iniziò a esportare in Russia molti anni fa, salvo poi, a causa dei noti problemi che si sono susseguiti per le scelte del Cremlino, dover riorientare le mete dell’export della sua azienda. La società ha anche una fabbrica in Serbia con 66 addetti, mentre nella sede centrale cerretese sono 41. "Per adesso - dice Gabriele Brotini, amministratore delegato dell’impresa – le cose vanno bene. Per il futuro vediamo".

E in questo vediamo, espresso prima dell’operazione avviata da Israele, c’è tutta la consapevolezza di chi è abituato a fare i conti anche con quanto avviene sugli scacchieri internazionali. "Intanto possiamo dire che i clienti sono attendisti".