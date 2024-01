La furia nazista nel Padule: "Mi nascosero e mi salvai. Ma dall’erba vidi la strage"

Tutti con gli occhi lucidi. Impossibile trattenerle sentendo le parole, rotte dal pianto, di Vittoria Tognozzi che sul palco del Pacini ha raccontato quei giorni di sangue e atrocità dell’estate 1944 quando la furia nazista non risparmiò neanche i bambini. Era il 23 agosto quando nella strage commessa dai tedeschi persero la vita 174 civili. Lei, Vittoria, perse la mamma e le sorelline. Vittoria si salvò perché la mamma, prima di morire, riuscì a nasconderla nell’erba alta: ci rimase ore e ore, ferma, immobile, per non farsi notare: "altrimenti mi avrebbero trucidato". Aveva sette anni. Poi, insieme a un’altra bambina, quando capirono che i tedeschi se ne erano andati, rientrarono in casa, morivano dalla sete: "Entrammo calpestando sangue e cadaveri – ha detto –. Prendemmo la brocca, andammo a bere, poi rientrammo, e quello che vedemmo non lo auguro a nessuno: erano tutti morti, tutti e 23; alla mia sorellina mancava un braccio".

"Sentimmo piangere – ha aggiunto –. Era Giovannino, aveva otto mesi. Chiedeva da bere, glielo demmo. Poi mandò gli occhi indietro e si spense, era stato crivellato di colpi. La madre per proteggerlo se lo era messo fra le gambe". Ma i nazisti lo videro e non lo risparmiarono. Un racconto drammatico, tutto d’un fiato, davanti a studenti, associazioni e cittadini che ieri mattina hanno celebrato insieme il Giorno della Memoria e commemorato le vittime dell’Olocausto. Da dove era nascosta, Vittoria vide tutto. "Ho patito pene infinite tutta la vita, persi la mamma, il bene più prezioso del mondo – ha aggiunto -. Ho vissuto tutta la vita senza di lei e ne avrei bisogno ancora, io era una bambina e poi sono stata una donna che non ha mai avuto la spalla più importante sulla quale appoggiarsi. Quando si perde una mamma si perde tutto". "Vogliate bene alle vostre mamme", ha detto Vittoria ai ragazzi che ascoltavano in silenzio un racconto che ha reso l’orrore di quel giorno. Perché anche chi rimase ferito in quella strage non ebbe salva la vita. I tedeschi li bruciarono vivi. E Vittoria e l’altra bambina videro tutto. Infine un ultimo appello: "Se studiate questi fatti, se ci farete una tesi, venite da me che sono pronta a raccontarvi tutto, tanto altro ancora".

A coordinare la conversazione sono stati i giovani dell’associazione Fucecchioèlibera, da tempo impegnati a promuovere l’importanza dei valori legati alla memoria storica e divenuti un punto di riferimento per i loro coetanei. Presenti oltre il sindaco Alessio Spinelli (nella foto durante le celebrazioni), assessori e consiglieri comunali, il parroco don Andrea Cristiani e molte altre autorità, il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e le alunne e gli alunni dell’istituto comprensivo Fucecchio e dell’istituto Checchi, che attraverso le loro domande hanno permesso di ripercorrere quei drammatici giorni e riflettere su una delle più dolorose e tragiche pagine della nostra storia. Perché la memoria è uno dei pochi motivi di speranza.

Carlo Baroni