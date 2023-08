La fuga delle braccia "Mancano tante figure"

Sono almeno duemila - con ampiezza economica e orientamento produttivo variabile - le imprese agricole nell’Empolese Valdelsa. Il nostro, insieme al Valdarno e al Chianti, è uno dei tre polmoni più importanti dell’agricoltura fiorentina. La zona, quella dell’Unione degli 11 Comuni, è l’area a maggior produzione di Chianti nella provincia di Firenze. Ma i problemi non risparmiano nessuno, nel settore agricolo. Partiamo dagli aumenti, che riguardano l’intera filiera alimentare: il vetro costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15% per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica. L’analisi Coldiretti non perdona e vede triplicati i costi dell’energia per soddisfare gli stessi bisogni produttivi. I rincari dell’energia mettono a rischio imprese e famiglie: sono circa 20mila le aziende agricole, pari al 38%, che a oggi stanno lavorando in perdita. Un’impresa su dieci (11%) si trova in condizione di rischio chiusura. E manca la manodopera. "Si registrano problemi enormi sul territorio - conferma il presidente di Confagricoltura Firenze, Francesco Colpizzi - Non si è competitivi con gli altri Paesi dove il costo del lavoro è inferiore e dove ai lavoratori in tasca restano più soldi. In Slovenia, Ungheria, Austria, Germania, la tassazione sui redditi oltre una certa soglia è più bassa rispetto alla nostra. Chi è abituato a muoversi per lavoro non ci ha pensato un attimo a spostarsi altrove. Non c’è solo la fuga dei cervelli ma anche quella delle braccia".

Se non c’è manodopera, è anche per altri motivi, come spiega bene Colpizzi. "Su questo vuoto non incide tanto il reddito di cittadinanza, che nella nostra zona è limitato come contributo. Ma il boom dell’edilizia, che si è portato via tante braccia. I profili che mancano? Tutti. Anche i più specializzati. Dall’operaio che sappia potare a quello in grado di gestire un vigneto". Tornando all’aumento legato al costo della trasformazione e del confezionamento del prodotto, che sia olio o vino, ha investito tutti. "Un fenomeno che riguarda la quasi totalità delle aziende dell’Empolese - conclude Colpizzi - La collina del Montalbano è una delle aree olivicole più importanti della regione. E non resta indenne da questi salassi".

Y.C.