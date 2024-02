La frana di via delle Mimose. Finalmente adesso è in sicurezza. Altri nuovi cantieri in vista

Sospiro di sollievo per centinaia di famiglie che abitano sulla ‘sponda’ ovest valdelsana. Si è concluso il nocciolo dei lavori per la messa in sicurezza del versante franoso di via delle Mimose, nella zona sud-occidentale di Montespertoli. L’intervento era iniziato nel 2023 grazie a fondi ministeriali assegnati al Comune di Montespertoli tramite la Regione. Il quadro economico dell’opera superava il milione di euro e comprendeva la realizzazione di una palificata a retta del versante, collegata da una trave di testa in cemento armato, nonché alcune opere minori di regimazione delle acque e sistemazione del crinale.

"Mettere in sicurezza via delle Mimose era una priorità da anni, tant’è che le amministrazioni precedenti avevano iniziato a monitorare l’andamento del movimento franoso. Quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto con la Regione per ottenere i fondi e alla fine ci siamo riusciti", commenta il sindaco, Alessio Mugnaini. Che ha riassunto gli interventi contro le frane condotti sino ad oggi: via Falagiana, un tratto di via Poppiano, via Polvereto. Ce ne sono anche diversa altri. Poi, per aprile è prevista la messa in sicurezza di un tratto di via Botinaccio, grazie a fondi del Pnrr; per settembre, invece, è previsto l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato. È infine notizia recente l’aggiudicazione di ulteriori somme della Regione per completare la regimazione delle acque (con annessa ri-asfaltatura) del tratto di via Poppiano a monte dell’intervento già realizzato lo scorso anno, fino all’intersezione con la Sp 4 Volterrana. Ammontano a circa 3 milioni di euro i contributi che il Comune ha ottenuto nel corso di cinque anni per la messa in sicurezza dei versanti franosi. Su via delle Mimose si procederà adesso ad un più ampio sistema di regimazione idrica e drenaggio delle acque. Si dovranno poi effettuare il ripristino e la risistemazione delle proprietà temporaneamente occupate. Non è finita: si dovrà ‘restaurare’ anche un tratto della pavimentazione stradale di via delle Mimose. Tutte varianti appena approvate dal Comune e che comportano, in una sorta di bilanciamento con economie raggiunte, un incremento di spesa davvero modesto e comunque coperto dai finanziamenti: circa 10mila euro su un cantiere che ne vale oltre un milione.

Andrea Ciappi