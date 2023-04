La fotografia di strada e il tema del ritratto Ecco l’incontro

"Il ritratto nella fotografia di strada". Questo il titolo dell’incontro odierno a partire dalle 21.15 al Circolo Il Progresso di Montelupo, organizzato dal locale circolo fotografico FotoLupo. Per affrontare l’argomento sarà ospite della serata il fotografo Salvatore Matarazzo, membro del collettivo internazionale del Full Frontal Flash. Matarazzo, infatti, racconta la quotidianità della strada e i suoi tanti ’abitanti’ con colori accesi e l’uso incessante del flash. Questo stile così peculiare e sempre riconoscibile gli ha portato grande notorietà sia in Italia che all’estero, oltre alla vincita di numerosi premi. La Street Photography dell’artista toscano, nato a Viareggio, è fatta di allegoria e satira, irriverente e quasi grottesca, che esalta la persona protagonista del suo spazio grazie all’uso estremo del flash e a un contatto diretto con il soggetto. La partecipazione è gratuita, ma si richiede l’iscrizione sulla piattaforma eventbrite. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 5 maggio con ’Schegge sul cammino della fotografia’, a cura del fotografo Federico Arcangeli. Per informazioni scrivere a [email protected]