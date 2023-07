La forza della lettura Il Premio Pozzale compie settanta anni Ecco le opere finaliste

EMPOLI

Il più importante riconoscimento culturale del Comune di Empoli, il Premio letterario Pozzale Luigi Russo, compie settanta anni ed entra nel vivo. La giuria e il comitato sono già al lavoro da mesi: la prima si riunirà domani per decidere i tre vincitori. Sarà una edizione ricca di novità e sorprese, tengono a sottolineare i membri del comitato organizzatore. Come da regolamento, i giurati e i membri del comitato hanno espresso le proprie segnalazioni e sono sedici le opere in concorso. Lunedì 17 luglio verranno svelati i nomi dei tre titoli vincitori di questa importante edizione, i quali verranno premiati nella cerimonia finale, prevista per sabato 2 dicembre. La premiazione anche quest’anno torna a fine anno, consentendo ai circoli di lettura, alle scuole e a tutti i cittadini di conoscere meglio le opere in concorso, anche attraverso incontri con gli autori, promossi in collaborazione con il comitato organizzatore del premio.

Infatti, insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini, e con il supporto dei circoli di lettura, delle scuole superiori e delle librerie cittadine NessunDove, Rinascita e La San Paolo Libri&Persone, nei mesi che ci separano dalla premiazione il comitato organizzerà iniziative che permetteranno di conoscere più da vicino le opere. Tutte le persone che lo vorranno potranno partecipare alla giuria popolare, che sceglierà un titolo fra i tre vincitori scelti dalla giuria a cui sarà assegnato il riconoscimento ‘Selezione dei lettori’. Per partecipare sarà sufficiente indicare la propria preferenza tra uno dei tre volumi, attraverso l’apposito form che verrà predisposto sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it.

Di seguito i titoli dei libri in concorso segnalati dalla giuria composta da Roberto Barzanti, Matteo Bensi, Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Maurizio Iacono, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi e Virginia Tonfoni e due opere segnalate dal comitato organizzatore: Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Editori Laterza, 2022; Michelangelo Bovero, Salus mundi, Castelvecchi, 2022; Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca, Einaudi, 2022; Mimmo Cangiano, Cultura di destra e società di massa. Europa 1870-1939, nottetempo, 2022; Emanuele Dattilo, La vita che vive, Neri Pozza, 2022; Manuele Fior, Hypericon, Coconino Press, 2022; Laura Forti, Una casa in fiamme, Guanda, 2022; Carlo Greppi, Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo, Editori Laterza, 2023; Franco Lorenzoni, Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli, Sellerio, 2023; Alessandro Milan, I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l’Italia, Mondadori, 2023; Luca Mori, Hannah Arendt. Filosofia e politica dopo Auschwitz, Carocci, 2023; Elvira Mujcic, La buona condotta, Crocetti, 2023 Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio, Bompiani, 2023; Walter Siti, Tutti i nomi di Ercole. La magnifica merce e altri racconti, BUR Rizzoli, 2023; Jacopo Starace, Essere montagna, Bao Publishing, 2023; Vito Teti, La restanza, Einaudi, 2022.