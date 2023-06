La fontana ritrovata Musica e zampilli

E’ stato davvero, come annunciato, un momento di autentica festa per la città di Fucecchio. E’ stata l’inaugurazione della riattivazione della fontana in piazza La Vergine. Il primo cittadino lo aveva annunciato nelle settimane scorse, spiegando che l’amministrazione aveva deciso di restaurarla e ristrutturarla perché era vecchia e obsoleta, percolava acqua dappertutto. E’ stata rifatta la pavimentazione con una resina di bi-componenti, e anche gli ugelli sono stati risistemati per rendere questo luogo un’altra bella porta d’accesso al paese. Un altro lavoro di valorizzazione delle bellezze e della storia della città. "Una bella festa intorno alla “vasca” azzurra in piazza de’ frati nella nostra bella Fucecchio degustando l’invitante gelato di Ilaria – commenta il sindaco Alessio Spinelli dopo l’inaugurazione –. Bravissimi i giovani musici e sbandieratori della contrada Capitana Porta Raimonda e tutte le associazioni che hanno partecipato. Tutti insieme e dalla stessa parte per raggiungere nuovi obiettivi".