La folle sfida di chi attraversa i binari ferroviari

Se piazza Don Minzoni è il regno del degrado, la situazione non migliora varcando le soglie della stazione ferroviaria. I pendolari in attesa del treno si ritrovano spesso importunati da mendicanti in cerca di qualche euro: in molti casi si tratta di persone che al primo rifiuto se ne vanno, ma non è raro incontrare chi persiste fino a diventare pericoloso o molesto. Questo accade anche nelle vie limitrofe. Un altro fenomeno riguarda invece l’attraversamento dei binari: nonostante la presenza di un sottopassaggio, molte persone saltano da una zona all’altra della stazione attraversando la ferrovia. Pratica vietata e, soprattutto, molto pericolosa.