La Fidapa nel segno della musica

"La Fidapa ha a cuore il riconoscimento delle donne nei vari campi delle Arti e, anche se la loro partecipazione è stata limitata in varie epoche da stereotipi culturali, le donne hanno saputo, anche nella musica, affrontare sfide e ostacoli per realizzare i loro sogni e raggiungere il successo. Ne è la dimostrazione il meraviglioso duo di musiciste, Maila Fulignati e Nicoletta Cantini, con cui inauguriamo il nostro nuovo anno sociale". Così Lucia Ceccanti, presidente della sezione empolese Fidapa BWP Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), ha aperto l’anno sociale 2024-2025 agli Agostiniani, rendendo omaggio anche a Ferruccio Busoni nel centenario della sua scomparsa con il concerto “Vissi d’Arte…”. L’esibizione del soprano Maila Fulignati, accompagnata al pianoforte da Nicoletta Cantini, si è svolta dopo i saluti degli assessori del Comune di Empoli Matteo Bensi (cultura) e Valentina Torrini (sicurezza e pari opportunità), e la presentazione del concerto a cura del maestro Lorenzo Ancillotti, direttore del Centro studi musicali Ferruccio Busoni. "Ringrazio le socie e le amiche della Fidapa - ha detto Ceccanti - per essermi state tanto vicine e per avermi fatto conoscere quanto sia possibile raggiungere e realizzare lavorando e impegnandoci insieme. Anche in questo secondo anno cercherò di realizzare nuove proposte e iniziative delle socie, affiancata sempre dal Comitato di presidenza e dal Consiglio di sezione, che ringrazio per l’amicizia e la preziosa collaborazione". All’evento, sono state presentate due nuove socie, Maria Chiara Cerbioni e Francesca Mannini, ed erano presenti anche la presidente della Fidapa di San Miniato, Camilla Giunti, e la presidente della Fidapa di Roma Campidoglio, Laura Giannuzzi.