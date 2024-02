La fiction scatena le opposizioni : "Inviteremo i produttori a Certaldo"

Può una serie televisiva firmata da Netflix, che ha per protagonista Giovanni Boccaccio, essere fonte di polemica? Sì, se stando alle prime indiscrezioni, nessuna delle scene di "The Decameron" sarà girata a Certaldo. E in attesa che il sindaco e la giunta prendano ufficialmente posizione, l’argomento promette di diventare parte integrante del dibattito pubblico anche nei prossimi giorni. Ad esporsi, intanto, sono stati i consiglieri comunali della Lega, che si sono detti disponibili a contattare i produttori della serie e ad invitarli in paese.

"Certaldo ha un patrimonio inestimabile ed essere esclusi dalle riprese della serie Netflix è un’onta grave di cui difficilmente possiamo liberarci. Non possono bastare i numeri sull’affluenza turistica, ma si rende necessario agire diversamente – hanno attaccato Eliseo Palazzo e Damiano Baldini - tra l’altro, è proprio il sindaco a detenere la delega al marketing territoriale del nostro Comune. Basti pensare che anche all’Expo 2015 Certaldo fu la grande assente. Segno di come secondo noi esista realmente e da sempre un problema di relazioni con figure che potrebbero dare nuovo lustro a una realtà decisamente sottostimata da chi amministra. Contatteremo noi i produttori e li inviteremo nel nostro borgo". Secondo il Carroccio in sostanza, i numeri pur positivi ed in crescita costante delle presenze turistiche sul territorio nasconderebbero solo in parte la problematica.

Per una visione parzialmente condivisa anche dall’architetto e docente di storia dell’arte Massimo Tosi. "Se una produzione importante come Netflix, diffusa in tutto il mondo, progetta una serie sul Decameron di Boccaccio e non gira a Certaldo, c’è da farsi qualche domanda – il suo pensiero, espresso a mezzo social - come mai per un filmato ambientato nel medioevo si sceglie Viterbo e non Certaldo, che ha le stesse caratteristiche e in più ha l’ambiente autenticamente storico che ha visto nascere il Decameron? Forse nella politica culturale si è sbagliato qualcosa: o si é privilegiato il "medioevo festaiolo", oppure chi governa non è all’altezza di promuovere in ambiti culturali nazionali il paese".

G.F.