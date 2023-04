La Festa della Liberazione Cortei e commemorazioni

EMPOLESE VALDELSA

Preghiere, ricordi e cortei. La mappa degli eventi per il 25 Aprile si snoda in tutto l’Empolese Valdelsa. A Empoli si comincia alle 9,45 con la messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione nella Collegiata di Sant’Andrea. Via, poi, al corteo verso piazza XXIV Luglio, piazza del Convento a Santa Maria e nella frazione di Fontanella. Per tutto il pomeriggio, meteo permettendo, l’Anpi sarà al parco di Serravalle per la "Merenda Partigiana". Occhio al divieto di transito e di sosta lungo il percorso che da piazza Farinata, Canto Guelfo, via del Giglio, via Ridolfi, via del Papa, via Ferrucci arriverà a piazza XXIV Luglio. Come da tradizione non mancherà il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove organizzato dal Pd: partecipano Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, il senatore Dario Parrini e il sindaco Brenda Barnini.

Dai pranzi antifascisti all’iniziativa "Son rose, fioriranno", organizzata in alcune vie intitolate a donne e località che hanno svolto un ruolo durante la Resistenza a Castelfiorentino. Seguirà il corteo automobilistico con partenza da piazza Gramsci per la deposizione delle corone di alloro al cimitero comunale, a Petrazzi, a Granaiolo, a Castelnuovo d’Elsa e con sosta all’installazione permanente "Il Fiore del partigiano". Ci si sposta poi a Dogana e alle 17 tutti in piazza del Popolo con la Filarmonica "Verdi".

Si apre alle 8.15 da Poppiano il programma dedicato alla Liberazione a Montespertoli. Il corteo toccherà il cippo del piazzale degli Ulivi a Montagnana e infine a quello di via Castiglioni. Cerimonia a tappe a Cerreto Guidi per commemorare la caduta del regime fascista. Alle 10,15 da Stabbia, la cerimonia itinerante passerà da Gavena, Bassa, da piazza Vittorio Emanuele, da via Vittorio Veneto e infine da Lazzeretto.

Programma intenso a Vinci: c’è attesa in via Toti alle 11,30 per l’intitolazione del giardino alla memoria di Siro Terreni. Alle 15.30 il ritrovo a Santa Lucia per la commemorazione a Rio al Trebbio mentre alle 17 spazio ai canti antifascisti.

A Fucecchio il corteo partirà alle 10 da piazza Amendola per raggiungere piazza XX Settembre: si chiude con il pranzo Anpi al circolo San Gregorio a Torre. A Montelupo Fiorentino dal cimitero dell’Ambrogiana si raggiungerà piazzale dei Continenti per assistere allo spettacolo "Conosci i fratelli Cervi?". Inizieranno da Fiano alle 8 le cerimonie a Certaldo: dopo la Santa Messa nella Chiesa di San Tommaso, il corteo da piazza Boccaccio attraverserà le vie del centro.