La fauna ittica è in sofferenza. Task force per salvare i pesci

EMPOLESE VALDELSA

La situazione dei corsi d’acqua è sempre più problematica. Il torrente Pesa, il cui greto in secca, attraversa nel tratto finale il territorio di Lastra a Signa e Montelupo ne è la rappresentazione quotidiana, sotto gli occhi di tutti. Da tempo gli amministratori locali si stanno sbattendo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica i rischi per la fauna ed in particolare per i pesci. E’ di qualche settimana fa l’intervento realizzato nel tratto centrale che attraversa Montelupo con gli alunni delle scuole per cercare di mettere in salvo le specie presenti all’interno della Pesa, proprio in virtù di questa situazione che mette a rischio l’ecosistema e molte specie vegetali e animali.

Molti salvataggi sono stati già fatti dai volontari nelle scorse settimane, ma ora ad essere a rischio è un’area importante densamente abitata dalla fauna ittica, quella che si trova a monte della frazione di Turbone, prima della passerella. Gli “Amici della Pesa“ si sono dati un gran da fare per preservare e tutelare quel poco di vivo che è rimasto nelle pozze del torrente prosciugato.

Era dal 2013 che non si interveniva in quella zona per mettere in salvo i pesci, a testimonianza di come ormai la questione Pesa sia davvero ad un punto di non ritorno. Stiamo parlando di una zona dove le acque sono abbastanza profonde, molto rinomata anche per la pesca sportiva. Peccato che oggi, a causa della siccità, ci sia soltanto un grande vuoto. E’ per questo che stamani, dalle 7 alle 11, è previsto un intervento strutturato, realizzato con l’autorizzazione della Regione Toscana in collaborazione con la Polizia Provinciale e i volontari dell’associazione di pesca sportiva Fipas. Saranno presenti rappresentati delle amministrazioni di Lastra a Signa e Montelupo e le associazioni di volontariato dei due comuni per cercare di dare una mano con tutti i mezzi a disposizione. L’intervento si colloca fra le azioni promosse dal contratto di Fiume Pesa, una realtà sempre più proattiva per la salvaguardia del corso d’acqua e più in generale per la tutela dell’ecosistema. Nella speranza che uno di questi giorni ricominci finalmente a piovere e riporti la situazione del fiume ad una normalità che purtroppo, da queste parti, sembra ormai mancare da mesi.