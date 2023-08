La discarica abusiva "Bonificare subito l’area"

Una discarica abusiva potenzialmente pericolosa causa la presenza di bombole di Gpl, un’ordinanza con cui l’amministrazione comunale impone ai proprietari di un terreno in via Bucarello – zona Empoli Est, a due passi dal polo tecnologico di via Piovola - di riportare immediatamente la situazione alla normalità prima di rischiare una denuncia alle autorità competenti. Il provvedimento è scattato giorni fa in seguito a un sopralluogo congiunto che si è svolto tra fine luglio e i primi giorni di agosto da parte di personale del dipartimento di Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro, dei carabinieri forestali di Empoli, della polizia municipale e dell’Arpat. In seguito ai controlli sono pervenuti rapporti dai quali si evincono problematiche di natura edilizia, igienicosanitaria e ambientale legate al rinvenimento di rifiuti abbandonati, deposito incontrollato e gestione illecita degli stessi. Al momento, come si legge nel testo dell’ordinanza comunale, sono in corso ulteriori indagini e approfondimenti da parte di carabinieri e polizia municipale per individuare i responsabili degli abbandoni dei rifiuti per l’emanazione dei provvedimenti inerenti le problematiche di natura edilizia, ma a preoccupare è soprattutto la pericolosità di certi materiali presenti all’interno del terreno. In seguito ad ulteriori controlli effettuati in data 2 agosto, ad integrazione della nota presentata in un primo momento, si evidenzia infatti la presenza internamente ai manufatti e nell’area limitrofa di bombole di Gpl.

Questo fa emergere una situazione di pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità, motivo per cui è stato proposto all’amministrazione comunale di provvedere all’emanazione di un provvedimento contingibile e urgente per l’immediata rimozione delle bombole ad opera di una ditta qualificata e autorizzata al trasporto e al successivo smaltimento. L’ordinanza è quindi scattata nei giorni scorsi e dispone ai proprietari del terreno in via Bucarello di rimuovere immediatamente i materiali e soprattutto le bombole di Gpl che, in virtù anche del gran caldo di questi giorni, potrebbero creare dei pericoli non indifferenti. Una volta effettuata la rimozione deve essere anche prodotta una documentazione che attesti il corretto smaltimento dei rifiuti, pena una denuncia all’autorità giudiziaria.

t.c.