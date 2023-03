La difficile alleanza Pd e M5S troppo distanti "Posizioni agli antipodi"

di Tommaso Carmignani

La nuova segreteria del Pd, molto più spostata a sinistra rispetto al recente passato, potrebbe cambiare alleanze ed equilibri anche a livello locale? Probabilmente no. Perché se è vero che la buona volontà non manca, difficile pensare che l’arrivo di Elly Schlein ed Emiliano Fossi sulle poltrone che contano sia sufficiente a stringere patti tra forze politiche che da noi sembrano distanti anni luce. Multiutility, gassificatore, raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, ma anche questioni di carattere più nazionale come la guerra in Ucraina e la sanità. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, da queste parti, si parlano poco. E anche i cosiddetti movimenti di sinistra, rappresentati in consiglio comunale da Fabrica Comune, paiono perplessi. "Qui da noi – spiega l’esponente dei grillini eletta in assemblea, Anna Baldi – non vedo come l’elezione di Elly Schlein possa cambiare qualcosa. Ovviamente la disponibilità a valutare i singoli atti c’è e c’è sempre stata, ma pensare a un’alleanza programmatica in vista delle comunali del 2024 mi pare molto difficile. Le nostre posizioni e quelle del Pd, specialmente sui grandi temi del territorio, sono agli antipodi. Noi ci siamo battuti fin da subito per il no al gassificatore e sulla multiutility, progetti che invece la maggioranza sta portando avanti con grande forza. Non vedo come questi ostacoli siano superabili, fermo restando, come detto, la disponibilità a valutare con la massima trasparenza e disponibilità ogni provvedimento".

Baldi non si fida neanche della contemporanea presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte alla manifestazione di ieri a Firenze dopo i fatti del Michelangiolo. "In questo caso – dice ancora – si parla di un no condiviso su temi che mettono un po’ tutti d’accordo. Ma se penso ad esempio alla guerra in Ucraina, nessuno della giunta empolese era presente alla fiaccolata per la pace dell’altra sera. La nostra posizione, su questo, è invece molto chiara". La pensa più o meno così anche Leonardo Masi, consigliere comunale di Fabrica Comune-Buongiorno Empoli. "Una segreteria del Pd più spostata a sinistra non può che farci piacere – spiega – ma le nostre posizioni sui temi locali e regionali rimangono assai distanti. Alleanze? La vedo dura".

Dalle parti di via Fabiani, però, non sembrano strapparsi i capelli. La maggioranza è salda e le comunali del 2024, al momento, sembrano un rigore a porta vuota. "Noi siamo disponibili a parlare con tutti e questo vale a prescindere dall’elezione di Schlein e Fossi alla segreteria nazionale e regionale. Ma la nostra idea di città negli ultimi dieci anni – dice il segretario locale Lorenzo Cei – è sempre stata chiara. Se le altre forze politiche saranno pronte a sposarla, noi saremo ben lieti di parlare con loro".