La deportazione nazista. Il dramma 80 anni dopo: "Ferita sempre aperta. Il dovere di ricordare"

Le campane suoneranno alle 22 del 7 marzo – ora in cui iniziò l’incubo del rastrellamento 80 anni fa – accompagnando la cerimonia al cimitero di Montelupo Fiorentino. Dopo una prima tranche di eventi iniziati in occasione del Giorno della Memoria, entra nel clou il calendario di appuntamenti per non dimenticare l’8 marzo del 1944, quando 21 cittadini di Montelupo Fiorentino – il più noto è Carlo Castellani – vennero presi dai fascisti dalle loro case e deportati nei campi di concentramento tedeschi. Solo cinque di loro fecero ritorno. A questi si aggiunsero altrettanti uomini deportati a giugno e luglio. Quella proposta fino al 28 marzo è una full immersion di iniziative (una decina) rivolte a tutti, tra presentazioni di libri e momenti di riflessione. L’8 alla scuola Baccio da Montelupo la deposizione di una corona di alloro al monumento ai deportati politici realizzato con una macigno delle gallerie del lager di Ebensee. Ci sarà il trekking della memoria nel pomeriggio, per prendersi cura delle pietre di inciampo e, la mattina del 9, un tributo al primo sindaco del dopoguerra, il socialista Alfio Dini con l’inaugurazione della piazzetta a lui intitolata. Il 10 la messa alla pieve di San Giovanni Evangelista, "ma non sarà solita messa. Abbiamo chiesto a don Paolo di parlare delle persone, dei figli, delle vedove che hanno vissuto la tragedia del ’44" anticipa l’assessore alla Memoria, Lorenzo Nesi.

Tra gli eventi da segnare in calendario, quello del 27 marzo alle 18 in viale Umberto I: c’è la performance “Trasporto 32“, ideata da Firenza Guidi e ispirata alle deportazioni da Firenze con il trasporto ferroviario n. 32 per Mauthausen.

"In questi anni – spiega Nesi – abbiamo svolto un grande lavoro di recupero, indagine, contatto con le famiglie dei deportati, culminato con le cause civili per il ristoro del danno non patrimoniale procurato dalla deportazione ordinata dal Terzo Reich. La deportazione può essere letta come evento collettivo. La ferita comunitaria subita per il rastrellamento massivo si eleva ai numeri dell’orrore delle stragi nazifasciste. Tra il marzo e il luglio del ‘44 qui furono 44 le famiglie toccate dalla deportazione". Tra chi ha presentato ricorso chiamando in causa la Repubblica federale di Germania, Nadia Frizzi, consigliera Aned e nipote di Erasmo Frizzi, deportato. "Attendiamo l’udienza del 7 marzo. Ci aspettiamo un po’ di giustizia, non tanto sul piano del risarcimento economico, non ha prezzo il dolore vissuto. Ma dal punto di vista morale. Ce n’è bisogno, per chiudere una pagina di storia, anche se poi portando avanti la memoria quella storia non si chiude mai. Ho sempre parlato in famiglia della deportazione di mio nonno. La lezione? Da chi ha vissuto l’inferno dell’Olocausto mai un messaggio di odio. C’è sempre stato l’impegno a non trasmetterne altro". Sulle giovani generazioni Frizzi ha le idee chiare. "Non se ne parla abbastanza. Quando accompagniamo i ragazzi in viaggio verso i campi di concentramento facciamo formazione, ma ne sanno poco perché poco ne sanno i loro genitori. Come parenti dei deportati abbiamo una responsabilità educativa importante, ma cosa succederà tra 10, 20 anni?".

