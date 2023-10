La dance di Joey & Rina. Un vero trionfo in città

Un successo il primo stage in Toscana di "Joey & Rina", il duo di ballerini che sta spopolando sul web e anche in tv dopo la partecipazione al talent show di Canale 5 “Tu Si Que Vales”. Sabato scorso la coppia di coreografi è scesa sul parquet del palazzetto dello sport per una serata che ha visto la partecipazione di un pubblico trasversale, dai più piccoli fino agli adulti, durante la quale è stato registrato un video che sarà pubblicato sui social. Presenti, oltre a Lara Area, promotrice dell’evento, molte scuole di ballo locali: Rapsodia, Dance Mania, Ritmo Dance, Isa Dance & Co, Magic Dance Italia, Big Dance, Petalosa, Italy Dance Village, Every Dance, New Team Work, Stelle in Movimento e Dance 4 Slim.

A fare da padrone di casa, l’assessore allo sport Fabio Gargani, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Presente, inoltre, la Pro Loco Fucecchio, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare gli organizzatori lo hanno rivolto, poi, al sindaco Alessio Spinelli che "ha saputo accogliere con entusiasmo questo nuovo tipo di eventi socio culturale".