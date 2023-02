La cultura in rosa passa dal Mmab Due mesi sulle Pari Opportunità

Quasi due mesi di eventi dedicati alle questioni di genere. Si

chiama “Declinazioni femminili“ ed è la rassegna promossa dall’amministrazione comunale per sensibilizzare al tema delle pari opportunità. "È importante sostenere le donne nella propria realizzazione personale – spiega l’assessore alle Pari Opportunità di Montelupo Stefania Fontanelli – offrendo strumenti di supporto ad esempio per la conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro. Ma occorre soprattutto agire sulla mentalità diffusa, su di un senso comune connaturato alla nostra società che svilisce, mortifica, incasella in ruoli predefiniti la donna. Da alcuni anni abbiamo scelto di proporre iniziative di vario genere che hanno proprio lo scopo di indurre una riflessione, di sradicare un pensiero dominante". La rassegna inizia con un trio di donne esplosivo: giovedì 2 marzo alle 21.15 Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, presentano “Le ragazze di San Frediano”. Portano in scena il grande classico dello scrittore fiorentino Vasco Pratolini, con incursioni comiche e musicali del tutto originali. Nel classico intramontabile di Pratolini emerge con forza una figura femminile nuova, consapevole delle proprie capacità e del proprio valore, che riesce a riprendersi i propri spazi e la propria dignità con arguzia e ironia. Lo spettacolo è gratuito.

Si prosegue giovedì 16 marzo alle 18 con la presentazione del libro “Ho sempre detto noi: Lucía Sánchez Saornil, femminista e anarchica nella Spagna della Guerra Civile“ di Michela Cimbalo. Le lotte per i diritti delle donne e le soluzioni che partano dal basso per il contrasto alla violenza di genere sono il tema dell’incontro previsto per il 23 marzo con la giornalista freelance Monica Pelliccia e la ricercatrice Chiara Missikoff. Giovedì 30 invece la dottoressa Valeria Dubini, coordinatrice del centro per la salute e la medicina di genere dell’Ausl Toscana Centro terrà la conferenza “La salute della donna: conosciamo la medicina di genere” per rendere le donne più consapevoli delle specificità riguardanti la salute al femminile. Ad aprile, via con un ciclo di incontri dedicato al binomio “Donna e scienza“. Tutti gli appuntamenti al Mmab.