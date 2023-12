La crisi spaventa la moda. Spettro cassa integrazione per piccole e medie imprese. Soffre chi lavora conto terzi

Sul fronte dell’economia si assiste a una ripresa della cassa integrazione, a livello nazionale ma anche da noi. Il quadro, frastagliato, va da un superbonus nostrano che sta sparendo dall’orizzonte, e anche dalle tasche di chi lo bramerebbe, una Germania che batte in testa, con contorno di artifici di bilancio, ma, cosa ancora più importante, anche per effetto di due guerre accomunate dalla direzione geografica, l’Est. Una, quella Ucraina, in salsa europea, anche se vede impegnate le cancellerie di una fetta importante del mondo, e l’altra, che ha origine nel Medio Oriente, nelle terre bibliche delle odierne Palestina e Israele, che, al netto del pesantissimo prezzo in vite umane, rende più arduo il cammino dell’economia. In questo caso per l’onnipotente settore dell’energia, di cui il Medio Oriente (in quanto a fonti fossili, ancora importanti) è uno dei fornitori indiscussi. E in questo quadro anche il bando decretato nei confronti della Russia di Putin per il conflitto ucraino rende più pesante il ruolo del Medio Oriente.

Se questo è il quadro, è evidente che un atteggiamento di prudenza, condito anche, in caso di accenni di crisi, a un ricorso alla cassa integrazione ce lo possiamo aspettare. Nella nostra zona non siamo di fronte a una crisi di sistema, anche se si deve valutare se siamo di fronte a questioni strutturali o semplicemente fisiologiche. Secondo fonti sindacali la questione c’è, con punti di sofferenza nella moda, segnatamente nel calzaturiero e nella pelletteria, con un particolare rifermento alle aziende che lavorano conto terzi, quelle più esposte, in quanto a mutamenti, in calo, dei prezzi dei prodotti forniti alle grandi imprese del lusso. Quindi, si può dire che i problemi riguardino con maggiore incisività le piccole e medie imprese, che sono sì l’ossatura della nostra economia, ma, se non hanno una capacità contrattuale nei confronti dei fornitori, soffrono pesantemente gli effetti delle crisi che si avvicendano sul palcoscenico dell’economia delle grandi imprese. A navigare in acque agitate, poi, i comparti del legno e del mobile, che risentono dei problemi di disponibilità finanziarie di molte persone. Nell’edilizia, infine, sembra che sia ancora presto per poter verificare eventuali ricadute dai problemi del superbonus, ma potrebbe essere possibile avere difficoltà tra qualche tempo.

"Non risultano invece questioni aperte –dice il coordinatore di zona della Cgil, Gianluca Lacoppola - nelle imprese dei settori agroalimentare, gomma e plastica". Una considerazione importante perché in questi comparti troviamo imprese rilevanti per l’economia dell’Empolese Valdelsa, come ad esempio un big come la Sammontana e le imprese del cosiddetto polo della gomma-plastica. A questo quadro, ancora sommario e in via di definizione, il dirigente sindacale della Cgil aggiunge anche una considerazione che fa perno sulla realtà del tessuto imprenditoriale della zona. "Per la nostra economia – sottolinea Lacoppola – gioca un ruolo molto positivo la polisettorialità. Operando in diversi comparti, siamo in grado di rispondere meglio alle crisi di settore rispetto ad aree che operano in un solo comparto". La valutazione del sindacalista fa tornare di attualità le considerazioni sulla capacità di resistere meglio alle tempeste economiche per un’area con due settori importanti, come a suo tempo per noi il vetro e le confezioni, rispetto a una che ne aveva uno solo, come il Pratese con le imprese tessili.