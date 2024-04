La crisi che affonda il morso. Sempre più persone in difficoltà. Ecco la Rete solidale per aiutare

Tutti insieme per dare risposte più incisive. Oggi che la crisi affonda il morso, che nuove fasce sociali faticano ad arrivare alla fine del mese sotto i rincari degli ultimi anni. Oggi che anche l’economia è in affanno e si rischia una nuova ondata di cassa integrazione anche nel nostro territorio. Ecco che sevizi sociali, amministrazione comunale, mondo del volontariato, anche le suore di clausura scendono in campo. E’ la Rete solidale di Fucecchio. Gli enti e le associazioni del terzo settore che hanno aderito si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione i propri servizi per il sostegno alle fragilità, coordinandosi tra loro così da garantire la migliore risposta ai problemi che di volta in volta possano emergere. "Dopo il covid le situazioni di disagio, già molto presenti sul nostro territorio, sono ulteriormente aumentate - ha detto il sindaco Alessio Spinelli -. Per questo è importante impegnarsi nella cosiddetta “protezione sociale”, dando particolare attenzione all’ascolto dei bisogni per poi trovare le risposte più adeguate per ciascuno di essi. Ed è esattamente l’obiettivo con cui questa rete è nata. Questo è l’inizio di un progetto di cui dobbiamo prenderci cura, perché riuscire a rispondere al disagio delle fragilità migliora la vita dell’intera comunità".

"La nascita di questa rete rappresenta il culmine di un percorso partito due anni fa ma anche l’inizio di un nuovo cammino - ha aggiunto l’assessore Emiliano Lazzeretti - reso possibile grazie all’impegno e alla disponibilità di enti e associazioni coordinati dai Servizi Sociali e dalla Società della Salute. Un’idea nata dal confronto con il terzo settore, quando ci siamo resi conto che, oltre all’esigenza dei pacchi alimentari, i bisogni spaziavano ed erano i più variegati". L’assessore ha poi evidenziato che "abbiamo capito che era necessario costituire una rete composta da soggetti diversi ognuno dei quali, sulla base delle proprie specificità, potesse rispondere a quella precisa richiesta di aiuto. Ovviamente la creazione di questa rete rappresenta il primo passo lungo una strada che dobbiamo percorrere non soltanto con la professionalità ma anche con il cuore, aperti al confronto e alla collaborazione per dare risposte concrete salvaguardando la dignità personale".

Ecco chi c’è in campo: Segretariato Sociale, Caritas, Semplicemente Odv, Fondazione Icare Fucecchio, Auser, monache clarisse di San Salvatore, Spi Cgil, Misericordia, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Frida, Nosotras, Lilith Centro Aiuto Donna, servizi sociali e assessorato alle politiche sociali. Tutti insieme, a fare fronte unico.

Carlo Baroni