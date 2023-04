La creatività diventa inclusione Il debutto del Festival Ipotetico Arte e disabilità sono protagoniste

Ad un anno esatto dall’inaugurazione dei suoi spazi – un tendone da circo che ha trovato posto nel piazzale dei Continenti – “Spazio Ipotetico“ lancia la prima edizione di “Festival Ipotetico“. Si tratta di una ricorrenza annuale che ogni primo week-end di maggio a partire dal prossimo, proporrà due giornate all’insegna di arte e disabilità. Il calendario promette divertimento per tutti i gusti: sabato 6 e domenica 7 ci saranno workshop, laboratori, eventi e spettacoli che hanno come obiettivo quello di mostrare l’unicità e la bellezza delle persone. È a questo scopo, infatti, che è nata l’aps “Spazio Ipotetico“. "L’idea di base – dichiarano dalla stessa associazione – era quella di generare luoghi e occasioni in cui ripensare l’incontro di due concetti generalmente associati solo a scopi riabilitativi o terapeutici: arte e disabilità. L’associazione vuole offrirsi come spazio in cui ogni persona – al di là della classificazione o diagnosi assegnata – possa incontrare il piacere e la bellezza dell’arte, ed esprimersi attraverso un processo creativo libero e orientato ai suoi bisogni e desideri".

"Mettere in dialogo i concetti di arte e disabilità – si legge nella presentazione del progetto – significa mettere in relazione una parola che per sua natura sfugge alle categorie e alla classificazione (arte), con una che costituisce in sè una classificazione (disabilità): è proprio dalla connessione di questi due sfondi che si può venare quello stigma sociale che vede la persona disabile come in un costante stato di non-possibilità. Creare questo dialogo significa generare spazi di incontro e di partecipazione, in cui ri-significare lo stare insieme e il conoscere l’altro".

Spazi dove niente risulta impossibile. La festa comincia alle 10 di sabato 6 maggio con letture ad alta voce per grandi e piccoli. Ci sarà il circo aperto per tutti con laboratori di giocoleria funzionale, lo spettacolo offerto da “Le buon cabaret“, le performance di “Danzabilmente“ e il laboratorio di discipline aeree. E poi live painting, aperitivo e musica. Tra gli stand permanenti per il week-end, quello dedicato agli albi illustrati ed un altro sulla serigrafia. Non mancherà il punto ristoro. L’arte dell’unicità, insomma, va in scena: e speriamo sia il primo di una lunga serie di appuntamenti dedicati all’inclusività.

