La Costituzione ai bambini L’impegno con le scuole "La libertà è un patrimonio"

La Festa della Toscana al multisala Boccaccio ha coinvolto tutti i bambini e le bambine delle quinte elementari degli istituti scolastici, con l’obiettivo di porre l’accento sull’importanza della Costituzione e in particolare sulle fondamentali libertà sancite dall’articolo 21. Oltre agli insegnanti, erano presenti anche l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il sindaco Giacomo Cucini e gli assessori alla cultura e all’istruzione Clara Conforti e Benedetta Bagni.

Dopo i saluti del dirigente dell’istituto Goffredo Manzo e del gestore dell’istituto Maria Santissima Bambina Carla Zaghen, le classi hanno esposto i propri elaborati, che hanno trasmesso il lavoro di riflessione, analisi e spirito critico svolto in classe.

"La giornata di oggi ci ricorda quanta strada ancora c’è da fare per garantire davvero a tutte e a tutti, in ogni parte del mondo, dignità e uguaglianza – ha detto Nardini -. Il nostro Paese non è sempre stato così: c’è stato un periodo buio e vergognoso in cui i bambini e le bambine venivano allontanati dalle scuole, perché erano di fede ebraica o provenivano da famiglie ebree. Fu proprio dopo quel periodo che le madri e i padri costituenti iniziarono a scrivere la nostra bellissima Costituzione, che con ragione è definita la più bella del mondo". "Ecco perché oggi è fondamentale che nelle scuole la Costituzione si conosca si approfondisca – ha aggiunto –. Diritti che oggi sembrano quasi scontati devono essere difesi ogni giorno e la scuola credo davvero sia la più grande palestra di libertà e di democrazia che ci possa essere".

"Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione – ha concluso il sindaco -, un documento fondamentale che rappresenta i valori e i principi su cui è stata costruita la Repubblica. Il nostro compito come amministratori è quello di proteggerne e promuoverne i principi, e di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a una vita dignitosa e alla giustizia sociale"