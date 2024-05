La Coppa Toscana parla fucecchiese

FERRUZZA

2

VICO D’ELSA

0

FERRUZZA: Ciurli, Nardi, Botrini L. (41’ Camilletti L.), Bertelli, Camilletti D., Botrini U., Pagni, Papa, Ciambotti (62’ Vanni S.), Campigli (70’ Sollazzi), Angerame (41’ Cardellicchio). A disp. Moroni, Bettini, Scalia, Vanni L., Caponi. All. Parentini.

VICO D’ELSA: Casini, Puccioni, Monciatti, Cibecchini (72’ Aszillari), Galliano (65’ Rossi), Margotta, Paoletti, Tortelli, Hiataj, Irani, Giannini. A disp. Miscia, Marchiani, Paolini, Picone, Assanagora, Ermini. All. Funaioli.

Arbitro: Bonvissuto di Pistoia (assistenti Gjura e Marin di Pistoia, quarto uomo Magrì di Pistoia).

Reti: 50’ Papa, 61’ Pagni.

PONTEDERA – La Coppa Toscana parla ancora fucecchiese. Dopo i successi del 2012, 2014, 2017 e 2019 la Ferruzza si è infatti aggiudicata anche l’edizione di quest’anno battendo 2-0 i senesi del Vico d’Elsa nella finalissima di Pontedera. Un match in cui i bianconeri di mister Parentini hanno preso in mano le redini del gioco fin dai primi minuti, senza di fatto mai lasciarle. I biancazzurri senesi, infatti, non si sono praticamente mai resi pericolosi dalle parti di Ciurli, sebbene siano riusciti ad arrivare indenni all’intervallo. Per vedere rompersi l’equilibrio bisogna infatti attendere il 10’ della ripresa quando Umberto Salvadori gira di testa sulla traversa un cross dalla sinistra di Luca Camilletti, con Papa pronto a ribadire in rete la respinta del legno, complice anche la deviazione di un giocatore. Una volta sbloccato il risultato la Ferruzza gioca ancora più sciolta e al 20’ si divora il gol del raddoppio con Luca Camilletti, che mette incredibilmente alto da due passi un delizioso traversone di Campigli. Passa però solo un minuto e il 2-0 arriva davvero grazie a Papa, lesto a raccogliere una corta respinta della difesa del Vico d’Elsa e a trafiggere di nuovo Casini con la decisiva deviazione di Cibecchini. A questo punto, poi, la Ferruzza gestisce bene il duplice vantaggio e mette in bacheca l’ennesimo trofeo della sua storia.

Si.Ci.