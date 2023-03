La classifica Il San Giuseppe entra nella top five degli ospedali toscani

EMPOLI

Sono tempi difficili per gli ospedali. Il Covid ha messo a dura prova il sistema sanitario, insieme all’aumento delle materie prime e delle risorse energetiche, cui si aggiungono l’invecchiamento della popolazione, una forza lavoro medica esausta per aver combattuto una pandemia globale e la difficoltà a reperire, in certe branche della medicina, nuovo personale. Nonostante tutto, i presidi più piccoli hanno saputo mantenere alti gli standard dei servizi offerti. Tra questi c’è anche l’ospedale San Giuseppe di Empoli. A rivelarlo è la prestigiosa rivista statunitense Newsweek, con oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo, che ha pubblicato la classifica annuale dei migliori ospedali del pianeta e anche d’Italia, grazie a un’indagine condotta insieme alla società globale di dati Statista. Il presidio cittadino si è piazzato al 55esimo posto su 127 strutture prese in esame, scalando ben dieci posizioni rispetto all’anno precedente, sempre secondo la rivista americana. In testa alla classifica si è riconfermato il policlinico Gemelli di Roma. Sul podio, al secondo posto, c’è il Niguarda di Milano; al terzo il San Raffaele di Milano che ha superato il Sant’Orsola di Bologna scivolato al quarto posto.

Il San Giuseppe ha migliorato anche il suo punteggio complessivo passando da 71 a 74,5 per cento. In Toscana sono riusciti a fare meglio soltanto l’ospedale di Careggi di Firenze (13esimo in Italia); il San Donato di Arezzo (25esimo posto), l’Azienda ospedaliera Universitaria di Pisa (posizione 29) e il Santa Maria Nuova di Firenze (posizione 45). Dietro a Empoli, tra gli ospedali toscani presi in esame, figurano quello di Grosseto al 63esimo posto; l’Azienda ospedaliera universitaria Senese, 68esima; il Lotti di Pontedera 94esimo; seguono l’ospedale di Livorno in posizione 106; quello della Versilia al 112esimo posto; Il San Luca di Lucca 114esimo e fanalino di coda il San Jacopo di Pistoia al 125esimo posto.

La classifica si basa su quattro fonti di dati: il parere di esperti medici; i risultati delle indagini sull’esperienza dei pazienti (raccolte il più delle volte dalle compagnie assicurative); le metriche di qualità ospedaliera, ad esempio, i dati sulla qualità del trattamento e misure igieniche. Quest’anno è stato aggiunto un nuovo importante parametro al modello di punteggio. Per la prima volta, gli ospedali sono stati intervistati in merito allo stato di implementazione dei loro Prom. I Prom sono definiti come questionari standardizzati e convalidati completati dai pazienti per misurare la loro percezione del loro benessere funzionale e della qualità della vita. "L’obiettivo dello studio – spiegano gli stessi autori – è fornire un confronto basato sui dati della reputazione e delle prestazioni degli ospedali. Ci auguriamo che ciò sia utile ai pazienti e alle famiglie che cercano la migliore assistenza per se stessi e per i propri cari, nonché agli ospedali che si confrontano con i loro coetanei".

Irene Puccioni