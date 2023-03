La città premia oggi i suoi eroi civili Hanno salvato la vita a due persone

EMPOLI

Si sono resi protagonisti di gesti eroici salvando la vita a due persone. Il primo, un finanziere scelto in servizio a Empoli, ha evitato che un giovane disabile venisse travolto da un treno; l’altro, un volontario della Misericordia di Empoli, ha avvisato e allontanato un camionista che dormiva all’interno del suo mezzo che stava bruciando. Oggi il consiglio comunale di Empoli conferirà loro un riconoscimento per quanto fatto. Claudio Gargiulo, finanziere scelto della compagnia della guardia di finanza di Empoli, accompagnato dal comandante Alessandro Arpaia, e Andrea Viviani, dipendente comunale e volontario di lungo corso della Misericordia cittadina, nonché prefetto della stessa Arciconfraternita, accompagnato dal governatore Pier Luigi Ciari, riceveranno l’encomio dall’assemblea collegiale questa mattina alle 10.

La prima tragedia sfiorata risale allo scorso mese di giugno. Successe tutto in una manciata di secondi. Erano le 13,50; una persona disabile tentava di raggiungere il binario 2 senza percorrere il sottopassaggio. Si incamminava muovendosi con difficoltà sulle stampelle. Ma il treno proveniente da Pisa era a 100 metri dall’uomo e fischiava insistentemente. Il giovane testimone del fatto, il militare Gargiulo, dalla banchina senza esitazione si precipitava verso il cinquantenne nel tentativo di arrivare prima che il convoglio lo travolgesse. Ad assistere alla scena c’erano diversi pendolari, tutti attoniti. Il finanziere, libero dal lavoro, si buttò su di lui e prendendolo di peso lo trascinò al sicuro. La persona messa in salvo, essendo sordo muta, non aveva sentito il treno avvicinarsi, ma Gargiulo evitò il peggio.

L’altro episodio è dello scorso mese di ottobre. Un camion parcheggiato nello spazio esterno del punto vendita Centro*Empoli aveva preso fuoco. All’interno stava riposando il suo autista. Ad accorgersi delle fiamme fu proprio Andrea Viviani che con l’aiuto di un estintore riuscì a domare le fiamme e contemporaneamente a svegliare il camionista che grazie all’intervento del volontario della Misericordia non ebbe alcuna conseguenza se non un grandissimo spavento per quello che avrebbe potuto rischiare senza quel gesto eroico.

Irene Puccioni