La città ideale per i residenti. Una “spaghettata urbana“

Ed ecco “La spaghettata urbana“. E’ una serata-evento sul tema degli spazi a disposizione della cittadinanza e delle attrezzature collettive. L’appuntamento è per domani. Si parte con una breve presentazione dei risultati delle interviste alla cittadinanza svolte da Sociolab tra maggio e giugno in merito all’uso dell’area intorno al palazzo comunale (le attrezzature, i giardini e gli spazi di incontro), per poi aprire alla discussione in forma laboratoriale e allargare la riflessione all’intero sistema degli spazi pubblici cittadini. Per chi vorrà trattenersi, a conclusione della discussione è prevista appunto una spaghettata. L’appuntamento è per le 18 all’Arena Nuovo Mondo, Piazzale dei Continenti. La partecipazione al laboratorio è libera e la cena sarà offerta ai partecipanti, ad eccezione delle bevande, che potranno essere acquistate al circolo.

"Lo scorso 16 settembre abbiamo organizzato una camminata dedicata alle aree verdi e all’ambiente – dice il sindaco Paolo Masetti –. C’è stata una buona partecipazione, ma avremmo potuto essere in molti di più. La redazione del piano operativo comunale può sembrare un passaggio burocratico che interessa a costruttori, progettisti, proprietari, ma in realtà il percorso partecipativo è una vera e propria occasione per i cittadini per dire la loro sulla città che vorrebbero".