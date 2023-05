La città entra nel tour dell’Italia musicale

Un tour da settemila chilometri per scoprire l’Italia musicale. Due appassionati di musica bergamaschi Leone Facoetti e Pietro Barcella hanno iniziato un tour italiano di 53 tappe in automobile e a piedi per celebrare la bellezza della cultura musicale da Donizetti a Nino Rota e martedì scorso sono arrivati a Empoli, al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, per visitare la Casa-museo del musicista empolese (nella foto). Qui hanno potuto ammirare gli ambienti dove il compositore venne alla luce il primo aprile 1866, la ricca raccolta di fotografie, i manoscritti originali ed altre testimonianze esposte nelle vetrine del museo. Facoetti e Barcella hanno anche potuto vedere le lettere originali di Ferruccio Busoni del Fondo Anzoletti e del Fondo Felice Boghen messe a disposizione dal personale del Centro Busoni per la consultazione. Un percorso in tutta Italia, dunque, per celebrare la bellezza del nostro patrimonio musicale e valorizzare tutti quei nomi che hanno lasciato un segno nella lunga storia artistica del nostro Paese. Con questo obiettivo, la coppia bergamasca, ha creato il "Primo Itinerario Musicale Culturale Italiano" che la porterà a percorrere 7mila chilometri per visitare i luoghi legati a compositori, musicisti e grandi interpreti. C’è anche Empoli.