La città e la via della Seta Siglato il patto con la Cina "Alleanza per lo sviluppo"

Si rafforza il legame tra Fucecchio e la comunità cinese che è ormai da tempo radicata e rappresenta oggi una parte importante della popolazione (oltre 1800 residenti in totale) e del tessuto socio economico. Negli anni i rapporti e la collaborazione tra il Comune di Fucecchio e, in particolare, la Contea di Qingtian, si sono fatti sempre più stretti, portando ad accrescere la conoscenza reciproca delle rispettive realtà fino alla decisione di stringere un Patto di Amicizia. Così l’altra mattina, nella sala consiliare del palazzo comunale, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e il vice console cinese di Firenze Guan Zhougqi si sono incontrati per siglare un atto formale che unisce e avvicina ancor di più le due comunità. Un momento che ha visto una grande partecipazione da parte della comunità cinese, presente con una numerosa delegazione composta dal Console e dal Governatore della Contea di Qingtian, Lin Xia, accompagnati da funzionari, cittadini e associazioni, tra cui l’associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale. Per il Comune di Fucecchio presenti, oltre al sindaco, gli assessori Daniele Cei, Emiliano Lazzeretti e Valentina Russoniello, i consiglieri comunali Alberto Cafaro, Irene Pagliaro, Francesco Bonfantoni, Sabrina Ramello e Marco Cordone, quest’ultimo anche in rappresentanza dell’Anci.

Presenti imprenditori locali e associazioni di categoria, tra cui Confesercenti, rappresentata da Ilaria Scarselli e Gianluca D’Alessio, Cna, nella persona di Valentina Cantini, il Consorzio Toscana Manifatture, presente con il presidente Aldo Bertoncini e il direttore Gianluca Papini e Round Table San Miniato-Fucecchio rappresentata da Luca Centola, Paolo Bartali, Federico Pieri e Domenico Di Giuseppe. Con il patto di amicizia le due realtà si impegnano a perseguire obiettivi di conoscenza e sviluppo reciproci attraverso lo scambio di esperienze in campo culturale, turistico, socio-assistenziale ed economico, che sarà realizzato attraverso incontri tra delegazioni delle due città, scambi culturali tra scuole, associazioni e istituzioni e scambi di proposte per lo sviluppo dei due territori. Una vicinanza che già si era manifestata durante il periodo della pandemia quando la comunità cinese di Fucecchio e dintorni si distinse per una serie di donazioni, sia economiche che di materiale sanitario, sia alle comunità locali che agli ospedali della zona.