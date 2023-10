La città corre verso il voto. Cambio al vertice di FdI. Borgioli è il coordinatore

A grandi passi verso le urne. Tra candidature e strategie politiche per affrontare le amministrative del 2024, quando i cittadini di Fucecchio dovranno scegliere il dopo Spinelli. La candidatura di Vittorio Picchianti per Fratelli d’Italia ha accelerato un’avvicendamento nel coordinamento comunale di quello che alle scorse elezioni politiche è risultato essere il primo partito cittadino.

"Anticipando di alcuni mesi quello che lo statuto del nostro partito mi avrebbe chiesto, ho ritenuto opportuno - afferma Picchianti –. fare un passo di lato dopo cinque anni circa passati dalla nascita del nostro circolo alla guida di una comunità politica che ogni anno è sempre cresciuta. Penso che lasciare il ruolo di coordinatore del partito sia un segno di rispetto nei confronti di tutti i componenti della coalizione, inclusi quei soggetti civici che già si sono avvicinati al mio progetto".

Questi i motivi della scelta: "La mia è una candidatura orgogliosamente di parte, ma devo lavorare affinché possa, comunque, essere il più inclusiva possibile – aggiunge Picchianti –. E’ importante assicurare una continuità al lavoro che è stato portato avanti da decine tra tesserati e simpatizzanti, ho quindi ritenuto opportuno affidare la guida politica del nostro gruppo a Luca Borgioli". Così Picchianti commenta la novità: "Luca non ha bisogno di grandi presentazioni – aggiunge Picchianti –: ha già maturato grande esperienza politica avendo ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed essendosi sempre occupato di questioni cittadine soprattutto negli ultimi anni, facendo parte del nostro coordinamento comunale. Imprenditore di successo, impegnato nell’associazionismo, è un profondo conoscitore della realtà fucecchiese e sarà una valida guida per quella, che mi auguro, possa essere forza politica trainante della coalizione alle elezioni amministrative del prossimo anno".

"Accetto con entusiasmo questo nuovo ruolo – afferma Borgioli –. I mesi che ci porteranno alle elezioni saranno densi di sfide per il nostro partito e per tutte le forze che vorranno essere alternative all’attuale amministrazione. Credo che attorno alla candidatura di Vittorio, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto fino a oggi, si riesca finalmente a costruire un’importante lavoro che offrirà a Fucecchio una visione nuova e finalmente all’altezza di ciò che i cittadini si meritano".