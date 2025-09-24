La città celebra San Candido. E saluta il parroco don Andrea. Un’intensa settimana di eventi

Giorni intensi. Una tradizione importante, forte, radicata nella comunità. Un’intera settimana dedicata a San Candido. E’ quella che si aprirà a Fucecchio domenica 28 settembre per celebrare il Santo Patrono, con una serie di eventi ed iniziative che proseguiranno fino a venerdì 3 ottobre. Primo appuntamento in programma, domenica alle 21, sarà la processione storica in occasione dei 360 anni dall’arrivo a Fucecchio delle reliquie di San Candido, che dalla chiesa di Santa Maria delle Vedute raggiungerà la Collegiata di San Giovanni Battista.

Mercoledì primo ottobre, alle ore 21,15, una serata dedicata alla Storia del Palio e alle storie del Palio, nella cornice del Palazzo della Volta, alla quale interverranno Alberto Malvolti, Luigi Cardini e Marco Sabia, moderati dall’assessore alla cultura del Comune di Fucecchio. Giovedì 2 ottobre spazio alla cerimonia di assegnazione del “Leone Rampante”, in programma alle ore 21, 15 in piazza Montanelli, che dal 2004 premia ogni anno i cittadini che si sono particolarmente distinti dando lustro al nome di Fucecchio.

A chiudere la settimana di San Candido, venerdì 3 ottobre, sarà il vescovo della Diocesi di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, che insieme a don Andrea Pio Cristiani – parroco della chiesa Collegiata – terrà le celebrazioni religiose, in programma alle 17. E quest’anno anche la parte religiosa sarà più speciale di sempre perché con questa celebrazione monsignor Andrea Cristiani, dopo 20 anni, lascia la guida della parrocchia e dell’unità pastorale di Fucecchio: "Vent’anni intensi, importanti, d’impegno e di gratificazioni – dice – . Quetsa è una terra straordinaria. Non nascondo una certa emozione per la data che si avvicina". Su chi potrà essere il nuovo parroco ancora non ci sono indicazioni: la decisione, ovviamente, spetta al vescovo che potrebbe renderla nota già nei prossimi giorni.

Dalle 19, poi, spazio ad "Azzurro, la festa italiana", a cura de La Limonaia, che proseguirà in piazza Montanelli fino a mezzanotte. L’assessorato alla cultura – spiega una nota dell’amministrazione – ringrazia la Pro Loco per lo sforzo profuso nell’organizzazione degli eventi in programma, che permetteranno di festeggiare il Santo Patrono con una serie di attività culturali: una vera e propria festa dedicata a tutta Fucecchio.

