La Cgil: "Intervenga l’ufficio scolastico regionale"

EMPOLI

Il caso del Ferraris Brunelleschi e delle proteste degli studenti nei confronti della preside Mazzoni continua a far discutere. E così, dopo il coro di voci dei giorni scorsi, anche la Cgil prende posizione sull’argomento, chiedendo l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale. "Le istituzioni scolastiche – dicono Emanuele Rossi e Saverio Belmonte della Flc Cgil Toscana – rappresentano un presidio di democrazia sul territorio, sono luogo di confronto, di ascolto e inclusione sociale e culturale, oltre a rappresentare laboratori di idee che costruiscono con il loro lavoro quotidiano cittadini consapevoli. E’ necessario quindi che la scuola superi i motivi che l’hanno spinta a non permettere l’assemblea studentesca in presenza. Si garantisca il diritto degli studenti e riunirsi e si realizzino tutte le attività formative, didattiche e progettuali che hanno da sempre rappresentato un punto importante di arricchimento dell’offerta formativa per l’istituto". La Cgil promette impegno. "Facendo proprie le molteplici segnalazioni da parte di docenti e Ata nonché le richieste di studenti e genitori espresse nella manifestazione, la Flc continuerà a impegnarsi affinché vengano recepite non solo dall’amministrazione del Ferraris-Brunelleschi, ma anche dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana, il quale per le proprie competenze è necessariamente chiamato a intervenire".