La ceramica ringrazia Forconi "Ha formato generazioni di esperti Il suo approccio fu innovativo"

Quello che molti concittadini gli hanno tributato oggi durante il suo funerale, è un ultimo saluto non soltanto ad Alberto Forconi, ma anche a un pezzo di storia di Montelupo, per la passione con cui il maestro si è dedicato a valorizzare la ceramica. Appena 25enne, infatti, Forconi venne coinvolto con Fabrizio Coli nel recupero del “Pozzo dei Lavatoi”, scoperto nel 1973 durante i lavori di pavimentazione della parte alta del paese. "Era mosso da una passione civile forte che lo portava ad impegnarsi per valorizzare la ceramica e l’arte – ricorda il collega Paolo Pinelli, che con lui ha condiviso un bel pezzo di vita –. È sempre stato curioso, non si è mai accontentato delle risposte scontate ed ha sempre cercato di approfondire, di indagare. Mi viene da definirlo “un artigiano della mente” che ha saputo intrecciare i suoi tanti saperi".

Tanti saperi che ha acquisito nel corso della sua lunga carriera e dei prestigiosi incarichi che ha ricoperto, oltre al ruolo di insegnante svolto per 40 anni. "Verso la fine degli anni novanta la scuola della ceramica di Montelupo era in crisi, aveva una dimensione prettamente locale e fu l’allora direttore del museo Fausto Berti ad avere l’idea di chiamare come direttore Alberto Forconi – prosegue Pinelli –. Il suo approccio è stato fondamentale: univa capacità organizzative ad un metodo di insegnamento innovativo: partiva dall’errore. Ma non lo analizzava ex post come fanno tanti volumi, lo creava volutamente per far capire all’allievo cosa determinava il difetto di produzione della ceramica e quindi come evitarlo. Un metodo talmente efficacie ed interessante da valere la pena di descriverlo in un libro". Un approccio quello di Forconi che è stato essenziale anche per ricostruire i reperti rinvenuti nel pozzo. Grazie alla sua conoscenza trasversale è stato possibile ridurre il numero dei frammenti omogenei che potevano far parte di uno stesso manufatto. É stato direttore della scuola della ceramica fino al 2009. "Il lascito di Alberto Forconi a Montelupo è davvero importante – conclude Pinelli – ha contribuito a ricostruire frammento dopo frammento la storia della nostra manifattura ed ha formato generazioni di ceramisti, con un approccio che trovo innovativo ancora per i nostri giorni".