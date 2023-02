La ceramica Il tornio La cottura

Il professore Masucci è il responsabile del laboratorio di ceramica insieme al professor Paolo Iannizzotto.

I due docenti hanno pensato di dar vita ad un laboratorio per la lavorazione della ceramica. La modalità di svolgimento del laboratorio è di venti ore per ogni gruppo partecipante, l’orario va dalle due alle tre ore dal lunedì al venerdì. L’obbiettivo di questo progetto è quello di dare la possibilità di avvicinarsi a questo mondo sconosciuto ai ragazzi.

La pitturacostruzione delle opere avviene a scuola nel laboratorio di arte, mentre per quanto riguarda la cottura, si portano i lavori a LimiteSpicchio presso la S.I.L.A., azienda della zona. I due professori hanno pensato di acquistare i torni, strumenti a pedali adatti per costruire oggetti in ceramica. Un’esperienza nuova per i ragazzi e un modo diretto e coinvolgente per conoscere una delle attività produttive della zona. Bello e importante anche il coinvolgimento di una delle imprese locali. Entusiasmante il lavoro al tornio e poi la cottura dei manufatti che realizziamo.