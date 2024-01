La ceramica e il pozzo dei lavatoi . Incontro con archeologi ed esperti

Dopo il convegno dello scorso 2 dicembre, entra nel vivo il ciclo di conferenze dedicate ai 50 anni della scoperta del pozzo dei lavatoi. Fino a maggio, tante occasioni per approfondire un pezzo di storia fondamentale per Montelupo Fiorentino. L’appuntamento con la prima iniziativa è per venerdì alle 17 al Mmab; il professor Antonio Fornaciari, archeologo ed esperto in paleopatologia, affronterà il tema ’Forme e sostanza. La morfologia della maiolica di Montelupo come indicatore archeologico’. La conferenza si inserisce nell’ambito della ricorrenza legata al mezzo secolo del pozzo, rinvenuto nel 1973.

Un pozzo antico utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive nell’area del nucleo storico della città, in prossimità del Castello, che si è rivelato essere una fonte eccezionale di reperti, e il cui studio, durato più di 30 anni, ha riportato alla luce una storia che era rimasta letteralmente sepolta per secoli. Gli scavi hanno consentito di acquisire buona parte del patrimonio esposto al Museo della Ceramica e al Museo Archeologico, fornendo informazioni utili sull’importanza storica della manifattura montelupina nei secoli. Questo è l’anno per riscoprire, dunque, pezzi di storia montelupina.

Alla scoperta del pozzo deve la nascita, nel 1983, il primo nucleo del Museo della Ceramica di Montelupo, che ha portato anche all’istituzione della Festa della Ceramica, a partire del 1993. Tutta l’identità del paese ruota attorno al pozzo, dal quale sono emersi migliaia di frammenti, datati tra la fine del 1300 e la fine del 1500. I manufatti in ceramica realizzati a Montelupo sono presenti in oltre 50 musei italiani, ma anche in collezioni esposte all’estero. La conferenza è uno sguardo attento su tanta ricchezza. A febbraio l’appuntamento sarà doppio; il 16 Raffaele Voccia parlerà, appunto, de ’La distribuzione delle ceramiche di Montelupo nel mondo’. Un viaggio all’insegna della tradizione storica e artistica locale.