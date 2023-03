La ceramica al centro del confronto

Sarà proprio la mostra di Montelupo Fiorentino il prossimo 1 aprile ad aprire il ricco calendario di "Terre degli Uffizi". Una responsabilità che non fa paura. "Voglio sottolineare l’alto valore scientifico e culturale di questa esposizione - ha detto il sndaco Masetti - Spero sia una prestigiosa tappa di una relazione che andremo a consolidare in futuro". Due le opere in prestito dagli Uffizi; a fornire qualche anticipazione ci ha pensato Lorenza Camin, direttrice scientifica del Sistema Museale di Montelupo Fiorentino, già curatrice di numerose mostre proprio per gli Uffizi. "Esporremo una miniatura, un ritratto del Bronzino di Papa Leone X. Al Museo della Ceramica sono conservati, tra l’altro, alcuni piatti con lo stemma papale". E poi a far bella mostra di sé sarà un dipinto di Jacopo Chimenti detto ‘L’Empoli’. "Si tratta di una scena di dispensa nella quale sono raffigurate due ceramiche di chiara produzione montelupina - ha spiegato Camin - Nelle nostre sale sono conservate tantissimi esempi di questo genere decorativo". "Prestiti come questi - ha aggiunto Schmidt riferendosi alla miniatura del Bronzino - non si vedono facilmente. Portarli fuori dalle nostre sale significa attivarli, valorizzarli accanto ad altri pezzi in loco che insieme si risalteranno a vicenda".

Y.C.