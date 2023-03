La casetta vandalizzata Danni e sporcizia Incendiati alcuni bidoni

EMPOLI

Lo scopo di quegli orti, e di quella casetta, è fornire alle persone uno spazio verde di cui prendersi cura per ingannare il tempo e la noia. Ancora una volta, però, i concessionari si trovano a fare i conti con la maleducazione di chi scambia quello spazio per un suo personalissimo angolo di svago. E così ancora una volta arrivano segnalazioni su sporcizia e vandalismi compiuti soprattutto nei confronti del casottino. Che dovrebbe servire, almeno sulla carta, come deposito degli attrezzi e rimessaggio, ma che in realtà viene lasciato vuoto per evitare che si verifichino ulteriori furti e danneggiamenti. Nei giorni scorsi è stato segnalato anche un piccolo incendio ad alcuni bidoni. Il luogo viene spesso ripulito da chi lo frequenta, ma dopo un po’ siamo di nuovo punto e a capo. Gli orti sono stati assegnati dal Comune in gestione alla cooperativa SintesiMinerva, che tiene aperto la casetta perché quando fu installata una recinzione i danni erano addirittura superiori. Si tratta spesso di ragazzi che gravitano in quella zona, ma anche di alcuni senza tetto che frequentano i giardini di via Volta, troppo spesso abbandonati a se stessi. E così tocca continuamente fare i conti con maleducazione e inciviltà, anche se per fortuna, fanno sapere da SintesiMinerva, per il momento gli atti di vandalismo non hanno mai interessato gli orti.

