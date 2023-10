La casa, gli affetti, i ricordi. Staino, l’amico di Empoli

Il suo legame con la città era solido. A Empoli era nata sua figlia. A Empoli, in via Paladini, aveva vissuto tre anni. E tornava sempre volentieri, Sergio Staino; l’ultima volta, nel maggio del 2022, un ritorno molto atteso dopo un’assenza lunga 50 anni. L’occasione? Il Leggenda Festival, che nell’edizione dello scorso anno, con ospite il vignettista più famoso d’Italia, si fregiava di una presenza speciale. Se ne è andato a 83 anni dopo un ricovero durato qualche giorno, Staino. Nato l’8 giugno del 1940 a Piancastagnaio, nel senese, da anni viveva a Scandicci, in provincia di Firenze. Da tempo era malato e anche della sua condizione aveva parlato a cuore aperto, in un’intervista rilasciata al nostro giornale proprio nei giorni di Leggenda 2022.

"La cecità mi porta alla depressione - aveva confessato il maestro delle vignette satiriche - Ma in tutti questi anni ho raccolto amicizie belle che mi riempiono il cuore". Amicizie vere e sincere che oggi si stringono alla famiglia, in un giorno di lutto per il mondo del fumetto, della satira e della cultura. Il papà di Bobo - presenza intellettuale permanente nel dibattito della sinistra italiana negli ultimi 50 anni - ha lasciato una traccia indelebile a Empoli. Era l’8 maggio, ultimo giorno "leggendario", e Staino partecipava alla maratona di teatro, poesia, prosa e illustrazione che ogni anno illumina di cultura la città. A lui fu affidato l’evento di chiusura, con la presentazione di ’Storia sentimentale del Pci’ e illustrazioni di ’Storie e amori di anarchie’ al Palaesposizioni.

Era felice di incontrare gli empolesi a ’Leggenda’ perché, aveva detto, "ogni cosa che si fa per invitare le persone a leggere è meritevole. Con la lettura si batte la superficialità". Sul palco con il celebre vignettista, scrittore e regista, anche Brenda Barnini, che Staino incontrava per la prima volta.

"Sono curioso - aveva rivelato prima dell’appuntamento - Tutti mi parlano bene di questo sindaco di sinistra". Ed oggi anche Barnini lo saluta con affetto. "Caro Sergio, ci mancherai tantissimo. Sei stato un patrimonio della nostra comunità e della storia migliore della sinistra italiana. È stato un privilegio conoscerti e poterti chiamare compagno, amico. Vivrai per sempre grazie alle tue creature e a tutto ciò che hai saputo seminare in ciascuno di noi". Dal suo mestiere, Staino, aveva imparato una cosa su tutte: "avere curiosità verso il mondo. Bisogna avere ottimismo nei confronti dell’altro. Ed essere sinceri". Una lezione che oggi tutti noi impariamo da lui.

Ylenia Cecchetti