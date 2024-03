La carica di Laura:: "Un’esperienza completa. Adesso vorrei lavorare nell’ambito museale"

"Tra i coetanei di servizio civile si parla ma credo che in pochi ne conoscano il valore. E’ importante portare avanti lo sforzo di persone che anni fa si sono opposte alla leva militare innescando il principio di non violenza. Un valore profondo che sta alla base di questa opportunità". Era scettica, inizialmente, Laura Gradi. Invece il percorso di un anno a servizio del Mmab di Montelupo Fiorentino ha inciso molto sulla sua formazione. "Ho scoperto il mondo del lavoro pubblico, statale, la logica dei concorsi. Dalla biglietteria alle attività di back office, dalle visite e laboratori organizzati per le scuole alla gestione dei social e del sito web, passando per la catalogazione, è stata un’esperienza formativa completa e interessante". Venticinque anni, di Limite sull’Arno, Laura ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna; il 25 maggio terminerà i 12 mesi di servizio civile e il bilancio è positivo. "Ho aderito al progetto ‘Connettiamoci al Mmab: cultura in primo piano’ soffermandomi sull’utilizzo dei social per valorizzare il patrimonio del museo. Il mio sogno? Mi piacerebbe rimanere nel contesto museale, lavorando in contesti contemporanei tipo il Mad - Murate Art District di Firenze". Mai dire mai.