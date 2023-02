La carica dei mille verso il Franchi: "Noi siamo favoriti"

Ci sarà anche lui tra i circa mille tifosi azzurri che domenica partiranno alla volta del capoluogo per assistere al derby tra Fiorentina ed Empoli. Per Athos Bagnoli, presidente del Centro di Coordinamento, l’auspicio è che la prima squadra imiti la Primavera, che nella giornata di ieri ha battuto i viola per 2-0. "Forse per la prima volta nella storia – dice il numero uno dei tifosi alla vigilia del match del Franchi – saranno loro ad essere più preoccupati di noi. Sono dietro in classifica e di certo non se lo aspettavano: sarà una gara difficile, ma la speranza è quella di andare là e giocare un altro brutto scherzo ai viola".

Il Centro di Coordinamento sforna biglietti a ripetizione. "Ma abbiamo problemi con il sistema che non riconosce la tessera del tifoso dell’Empoli e per questo stiamo procedendo un po’ a rilento – dice ancora Bagnoli –. Per fortuna da domani (oggi ndr) non sarà più obbligatoria e questo dovrebbe in qualche modo velocizzare le procedure, altrimenti rischiamo davvero di non riuscire a soddisfare tutte le richieste in tempi ragionevoli".

In totale si parla di almeno mille tifosi empolesi pronti a partire per il capoluogo. Ancora una volta il grosso si muoverà in treno, a cominciare dagli ultras della Maratona che si sono già dati appuntamento perle 12 alla stazione, quando il treno diretto a Campo di Marte partirà alla volta di Firenze. Dovrebbero poi essere trasportati allo stadio con degli speciali bus navetta allestiti a Santa Maria Novella come avviene ogni anno. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, una vera e propria impresa ottenuta dagli azzurri che furono capaci di resistere agli assalti della Fiorentina in 9 contro 11. Lo scorso anno, però, il derby del Franchi fu vinto dai viola.

"Non stanno attraversando un buon momento – dice ancora Bagnoli – e noi di questo dovremo provare ad approfittare. La gara contro la Fiorentina negli ultimi anni ci ha regalato spesso delle belle soddisfazioni, perciò speriamo di togliercene altre. Siamo contenti del cammino della squadra, c’è grande entusiasmo tra i tifosi e per questo ci muoveremo in tanti". Oltre al treno saranno allestiti anche due pullman dal Centro di Coordinamento, mentre altri tifosi si muoveranno come al solito con mezzi propri. Nella speranza che la squadra di Zanetti sia in vena di imprese e che ancora una volta sia in grado di regalare una soddisfazione ai propri beniamini.

Tommaso Carmignani