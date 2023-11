La candidatura a sindaco. Campatelli è la scelta del Pd. A sorpresa si punta su un ’esterno’

E’ Giovanni Campatelli il candidato sindaco del Partito Democratico per le amministrative del 2024. L’annuncio è stato fatto dal gruppo dirigente del Pd di Certaldo al termine di un percorso volto alla definizione del profilo ideale per la candidatura. La segreteria del partito, dopo una riflessione che ha coinvolto anche l’attuale amministrazione, ha proposto all’assemblea comunale la candidatura, appunto, di Giovanni Campatelli, noto avvocato certaldese, già consigliere comunale e presidente del Consiglio durante la legislatura di Rosalba Spini. E l’assemblea si è espressa all’unanimità in questa scelta. "Giovanni si è reso disponibile e siamo veramente soddisfatti di questa candidatura – ha detto Lorenzo Calvetti, segretario del Pd certaldese-. Dopo varie analisi abbiamo condiviso che una candidatura civica fosse utile per ampliare il più possibile l’elettorato del centrosinistra, in grado di attirare quella parte di elettorato che guarda a noi con concreto o potenziale interesse". "Questo messaggio di grande apertura e al tempo stesso di grande tenuta del partito – ha aggiunto Calvetti – si è ritenuto potesse essere raggiunto al meglio individuando una figura esterna al partito, ma al tempo stesso assolutamente vicina, riconoscibile e riconducibile in termini di orientamento politico e di elettorato Pd. L’alto gradimento che la candidatura ha ottenuto nella nostra consultazione ci ha confermato di essere sulla strada giusta. Il voto unanime in assemblea ha suggerito la scelta e siamo certi che Campatelli darà uno sguardo di ampio respiro al nostro paese".

"Sono molto onorato per questa grande dimostrazione di stima — ha dichiarato non sensa emozione Giovanni Campatelli-, essere stato scelto come candidato alla massima carica del paese mi rende veramente molto orgoglioso. Da certaldese da sempre, metto volentieri a disposizione della collettività la mia professionalità e la mia esperienza di amministratore locale. Con il nostro programma, in sintonia e continuità con l’operato del Sindaco e della giunta uscente, spero di poter portare a Certaldo miglioramenti e renderla ancora più attraente sia dal punto di vista turistico sia commerciale. Se sarò eletto vorrei che i certaldesi fossero ancora più orgogliosi di vivere in una delle più belle realtà della Toscana".